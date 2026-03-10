Nhiều quốc gia điều máy bay, tàu chiến tới Trung Đông

Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail

Máy bay trinh sát E-7A Wedgetail của Úc sẽ cung cấp khả năng trinh sát tầm xa và bảo vệ không phận khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết máy bay sẽ được vận hành bởi 85 thành viên phi hành đoàn.

Úc cũng sẽ gửi một số lượng tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến (AMRAAM) để hỗ trợ phòng thủ.

Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, Úc không tham gia hành động tấn công Iran và sẽ không triển khai quân tới nước này.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết các tiêm kích Typhoon của nước này đã bắn hạ thành công 2 máy bay không người lái trên bầu trời Jordan và chiếc còn lại đang hướng đến Bahrain. Ông không cung cấp thêm chi tiết.

Ông xác nhận chiếc máy bay ném bom đầu tiên của Mỹ đã hạ cánh xuống một căn cứ không quân tại Anh, sau khi Anh cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ của mình cho các hoạt động phòng thủ cụ thể.

Bộ trưởng Healey cũng cho biết, tàu khu trục HMS Dragon sẽ lên đường đến Đông Địa Trung Hải trong “vài ngày tới”, nơi nó sẽ gia nhập các tàu phòng không của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ triển khai 8 tàu khu trục, 2 tàu đổ bộ chở trực thăng và tàu sân bay Charles de Gaulle tới Đông Địa Trung Hải và Biển Đỏ để triển khai các biện pháp phòng thủ, hỗ trợ các quốc gia bị Iran tấn công để góp phần giảm leo thang xung đột khu vực.

Ngày 9/3, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cảnh báo Iran chớ thực hiện thêm các “hành động khiêu khích”.

Cảnh báo được đưa ra sau khi 1 tên lửa đạn đạo bay vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, tên lửa được phóng từ Iran, đã bị hệ thống phòng thủ tên lửa của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Đông Địa Trung Hải đánh chặn. Mảnh vỡ rơi xuống khu vực Gaziantep ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không gây thương vong.

Iran phủ nhận đã phóng tên lửa vào Thổ Nhĩ Kỳ, cho rằng đây có thể là một “chiến dịch cờ giả”.

Tổng thống Erdogan cho biết quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang đặt trong tình trạng cảnh giác cao, giám sát không phận 24/24 bằng máy bay F-16, máy bay cảnh báo sớm, và máy bay tiếp dầu.

Tại Bahrain, Bộ Nội vụ cho biết 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương sau cuộc tấn công của Iran vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng việc Tehran tấn công các nước láng giềng để đáp trả chiến dịch không kích chung của Mỹ - Israel là “rất ngu ngốc, rất dại dột”.

Sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2, Tehran đã triển khai chiến dịch đáp trả, tấn công vào Bahrain, UAE, Qatar, Ả-rập Xê-út và một số nước khác.

Ông Trump nói rằng các nước láng giềng trước đó “phần lớn giữ trung lập hoặc ít nhất không muốn tham gia”. Nhưng sau các cuộc tấn công của Iran, họ đã đứng về phía Mỹ và bắt đầu tấn công Iran, thậm chí khá thành công.

Trong khi đó, Israel tuyên bố nước này đang tiến hành “làn sóng không kích quy mô lớn” vào thủ đô Tehran của Iran.

Trước đó, người phát ngôn quân đội Israel Effie Defrin cho biết, Israel đã tấn công “các cứ điểm quan trọng của chế độ Iran” tại 3 tỉnh, bao gồm, trung tâm chỉ huy quân sự, cơ sở sản xuất và lưu trữ tên lửa, các cơ sở hạ tầng quân sự khác.