Xử phạt cụ ông cầm mũ cối tấn công cảnh sát ở Hà Nội

Thứ Bảy, ngày 31/07/2021 16:23 PM (GMT+7)

UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã ra quyết định xử phạt cụ ông không đeo khẩu trang, cầm mũ cối tấn công cảnh sát.

Ông H. không đeo khẩu trang, cầm mũ cối tấn công cảnh sát bị đưa về phường.

Chiều 31/7, lãnh đạo UBND phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, phường đã ra quyết định xử phạt hành chính 2 triệu đồng đối với ông N.V.H. (79 tuổi, ở Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) về hành vi không đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Còn đối với hành vi chống đối, tấn công cán bộ cảnh sát cơ quan điều tra Công an quận Cầu Giấy đang củng cố hồ sơ, xem xét xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một ông H. không đeo khẩu trang khi ra đường trong thời điểm Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 17 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Cụ ông dùng mũ cối tấn công cảnh sát (ảnh cắt từ clip)

Khi được một cán bộ công an nhắc nhở, thay vì chấp hành, ông H. đã bất ngờ dùng mũ cối đang cầm ở tay đập thẳng vào mặt cán bộ công an. Mặc dù cán bộ công an này chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Vụ việc xảy ra vào chiều 30/7 tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy.

Theo lãnh đạo Công an quận Cầu Giấy, cụ ông này có dấu hiệu không bình thường. Ngay sau khi nắm được thông tin sự việc, quận đã chỉ đạo lực lượng chức năng làm rõ và báo cáo trong thời gian sớm nhất.

