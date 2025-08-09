Thế giới 24h: Động thái "bất mãn" đầu tiên của Ấn Độ đối với Mỹ?

Một chiếc xe bọc thép Stryker của Mỹ đậu gần Đài tưởng niệm Washington trong cuộc duyệt binh ngày 14/6 (ảnh: Reuters)

Báo Anh đưa tin Ấn Độ dừng kế hoạch mua vũ khí Mỹ

Reuters hôm 8/8 đưa tin, Ấn Độ có kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh tới Washington để đàm phán và công bố một số thỏa thuận mua vũ khí Mỹ, nhưng chuyến đi đã bị hủy trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Ấn Độ căng thẳng vì vấn đề thuế quan.

Reuters cũng dẫn lời 3 quan chức Ấn Độ (giấu tên) cho hay, New Delhi đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay Mỹ. Đây là động thái đầu tiên thể hiện sự bất mãn của Ấn Độ sau khi Mỹ tuyên bố có thể tăng thuế lên tới 50% đối với hàng nhập khẩu từ quốc gia Nam Á.

Ngày 1/8, Mỹ thông báo áp mức thuế 25% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Ấn Độ.

Hôm 6/8, Mỹ thông báo áp thêm 25% thuế đối với hàng hóa Ấn Độ, nâng tổng mức thuế lên tới 50%. Nhà Trắng cho biết mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực từ ngày 27/8.

Hôm 7/8, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố, ông tiếp tục sát cánh cùng nông dân Ấn Độ và “sẵn sàng trả giá đắt” trong bối cảnh Mỹ gây áp lực về thuế quan.

Reuters hôm 8/8 đưa tin, Ấn Độ đang tích cực thảo luận với Mỹ để hạ thuế quan. Một nguồn tin (từ New Delhi) cho hay, kế hoạch mua sắm quốc phòng có thể tiếp tục sau khi Ấn Độ làm rõ về mức thuế quan và quan hệ song phương với Mỹ.

Ấn Độ có thể nhanh chóng đảo ngược quyết định, nếu Mỹ hành động tương tự về thuế quan.

Sau khi bài viết của Reuters được đăng tải, Bộ Quốc phòng Ấn Độ ra thông báo, mô tả các tin tức về việc dừng kế hoạch mua vũ khí Mỹ là “sai sự thật”. Bộ này cho biết, quá trình đàm phán mua sắm vũ khí đang diễn ra theo “thủ tục hiện hành”.

Ba Lan lạc quan về khả năng "đóng băng" xung đột Nga – Ukraine

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm 8/8 cho rằng, cuộc xung đột ở Ukraine có thể sớm đi đến hồi kết.

Thủ tướng Ba Lan – ông Donald Tusk (ảnh: Reuters)

“Có một số tín hiệu nhất định, và chúng tôi cũng có linh cảm, rằng việc đóng băng cuộc xung đột này – tôi không muốn dùng từ kết thúc – nhưng việc đóng băng xung đột đang đến gần hơn, chứ không phải xa hơn”, ông Tusk nói trong cuộc họp báo sau khi điện đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo ông Tusk, trong cuộc điện đàm, ông Zelensky bày tỏ “lạc quan nhưng thận trọng” về khả năng chấm dứt xung đột với Nga. Ông Zelensky cũng mong muốn Ba Lan và các nước châu Âu khác tham gia vào nỗ lực tìm kiếm lệnh ngừng bắn, hướng tới chấm dứt xung đột ở Ukraine.

Hôm 7/8, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau vào “tuần tới”. Một số chuyên gia kỳ vọng cuộc gặp sẽ mở ra bước đột phá để chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine.

Bình luận trên mạng xã hội X hôm 8/8, ông Zelensky cho biết, Ukraine, Ba Lan và châu Âu mong muốn “nền tảng vững chắc cho an ninh và độc lập”.

Ông Trump tiếp đón lãnh đạo Azerbaijan và Armenia trong "hội nghị lịch sử"

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 8/8 thông báo, ông sẽ tiếp đón Tổng thống Azerbaijan – ông Ilham Aliyev – và ông Nikol Pashinyan, Thủ tướng Armenia, tại Nhà Trắng trong “hội nghị thượng đỉnh hòa bình lịch sử”.

“Hai nước này đã xung đột nhiều năm, khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Nhiều nhà lãnh đạo đã cố gắng chấm dứt xung đột, nhưng không thành công, cho đến khi TRUMP xuất hiện”, ông Trump bình luận trên Truth.

Tổng thống Mỹ lưu ý, ông sẽ trực tiếp giám sát thỏa thuận hòa bình giữa Armenia và Azerbaijan.

Từ những năm 1990, vùng Nagorno-Karabakh đã chứng kiến nhiều cuộc xung đột giữa quân đội Azerbaijan với lực lượng ly khai (do Armenia) hậu thuẫn.

Tháng 9/2023, quân đội Azerbaijan kiểm soát vùng Nagorno-Karabakh, khiến hơn 100.000 người (gốc Armenia) phải di dời sang lãnh thổ Armenia. Quan hệ Armenia – Azerbaijan hiện vẫn còn căng thẳng.

Theo Al Jazeera, thỏa thuận hòa bình giữa Azerbaijan với Armenia (do ông Trump giám sát) có khả năng chấm dứt căng thẳng kéo dài hàng thập kỷ giữa 2 quốc gia và mở đường cho việc xây dựng một tuyến đường trên bộ nối Azerbaijan với Cộng hòa Nakhchivan.

Nakhchivan thuộc lãnh thổ Azerbaijan, nhưng để đi thẳng tới vùng đất này, cần phải băng qua một dải đất dài khoảng 32km qua tỉnh Syunik (lãnh thổ Armenia).