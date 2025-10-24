Xử lý nhóm thanh niên đeo bám xe chở phạm nhân trên phố Lê Đức Thọ

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, bám theo xe chở phạm nhân di chuyển trên phố Lê Đức Thọ (phường Từ Liêm, Hà Nội), gây mất trật tự, an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 khẩn trương xác minh. Từ hình ảnh thu thập được, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định, triệu tập các thanh niên trong clip lên trụ sở công an để làm việc.

Hình ảnh nhóm thanh niên đeo bám theo xe chở phạm nhân tại Hà Nội gây mất trật tự được lan truyền trên mạng xã hội..

Lực lượng chức năng làm việc với nhóm thanh niên vi phạm chiều 24/10.

Tại cơ quan công an, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm gồm điều khiển xe chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chở người không đội mũ bảo hiểm và không có giấy phép lái xe. Những người này đã nhận thức rõ vi phạm, viết cam kết không tái phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ba người điều khiển phương tiện và những người ngồi sau, tổng số tiền phạt là 8,75 triệu đồng, đồng thời tạm giữ giấy tờ và phương tiện liên quan để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo: hành vi điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người, đeo bám hoặc cản trở xe ưu tiên là vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn; lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.