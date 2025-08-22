Chế tài xử lý hai thanh niên thông chốt bảo vệ A80 khiến 1 cảnh sát cơ động bị thương

Như đã thông tin, tối 21-8, Nguyễn Bá Hoài Nam (18 tuổi, ngụ xã Phúc Thịnh) điều khiển xe máy chở theo Nguyễn Văn Quân (18 tuổi, ngụ xã Tiến Thắng) không đội mũ bảo hiểm, di chuyển tốc độ cao trên đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ (Hà Nội). Lúc này, tuyến đường đang cấm xe để phục vụ buổi hợp luyện lần thứ nhất chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80).

Khi cảnh sát yêu cầu dừng lại, hai thanh niên vẫn lao đi, sau đó tông vào một cảnh sát cơ động khiến chiến sĩ này bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi và xương hàm, gãy tay trái.

Xử phạt thế nào?

Theo luật sư luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, trong vụ việc trên, hành vi của 2 thanh niên đã có hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý theo quy định.

Về xử phạt hành chính, đầu tiên, hai thanh niên điều khiển xe gắn máy đi vào đường cấm. Căn cứ theo Khoản 6 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức xử phạt là từ 2-3 triệu đồng. Nếu đi vào đường cấm và gây tai nạn giao thông thì bị phạt từ 10-14 triệu đồng. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt hành chính, người điều khiển xe vi phạm còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe .

Căn cứ theo Điều 21 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, quy định về hành vi cản trở, chống lại việc thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ… thì phạt tiền từ 4-6 triệu đồng.

Về xử lý hình sự, hành vi của hai thanh niên la vô cùng nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng sức khỏe của người khác, có dấu hiệu của tội "Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác" với tình tiết định khung "đối với người đang thi hành công vụ" căn cứ khoản 1 điểm k Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, có thể áp dụng tình tiết định khung tăng nặng căn cứ theo Điều 52 khoản 1 điểm d Bộ Luật Hình sự, là "phạm tội có tính chất côn đồ". Theo đó, hành vi côn đồ được hiểu là hành động của những người coi thường pháp luật, luôn phá rối trật tự trị an, xâm phạm sức khỏe, tính mạng của người khác...

Như vậy tùy vào tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, đặc biệt là kết quả giám định tỷ lệ thương tích đối với cảnh sát cơ động thì hành vi của 2 thanh niên có thể truy tố tùy theo khung hình phạt (khung 1- khung 5) của điều 134 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, mức phạt cao nhất có thể lên 12 năm, 20 năm hoặc tù chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, nếu chiến sĩ cảnh sát cơ động phải điều trị lâu dài, bị tổn hại sức khoẻ, hạn chế khả năng lao động thì thanh niên điều khiển xe máy có thể phải bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo điều 584, 590 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm gồm: Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại; Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị và các thiệt hại khác do luật quy định.

Hành vi của 2 đối tượng là hết sức manh động và côn đồ, coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người khác. Hành vi này gây bức xúc trong dư luận xã hội và cần được xử lý nghiêm minh, nhằm đảm bảo trật tự an ninh xã hội và răn đe các hành vi tương tự trong tương lai.