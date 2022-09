Xử lý nghiêm đối tượng điều khiển xe bằng một bánh

Thông qua hình ảnh và clip vi phạm, Công an huyện Sông Mã (Sơn La) đã xác minh và lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/9, thông tin từ Công an huyện Sông Mã - Công an tỉnh Sơn La, đơn vị này đã lập hồ sơ xử lý hai nam thanh niên có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sau khi nhận được hình ảnh và clip vi phạm.

Đối tượng có hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe hai bánh

Trước đó, ngày 12/9, sau khi tiếp nhận hình ảnh và clip về hai nam thanh niên có hành vi điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe hai bánh (bốc đầu xe), không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông trên địa bàn huyện Sông Mã.

Chiếc xe vi phạm

Các lực lượng Công an huyện Sông Mã đã nhanh chóng tiến hành điều tra, xác minh, xác định được đối tượng có hành vi, vi phạm trật tự an toàn giao thông trên là V.V.Q (sinh năm 2004, trú tại bản Lụng Há, xã Yên Hưng, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) hiện tại đang là học sinh lớp 12C trường THPT Mường Lầm.

Hình ảnh đối tượng đang điều khiển xe đi bằng một bánh đối với xe hai bánh

Hiện tại Công an huyện Sông Mã đang lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

