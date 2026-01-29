Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Xe tải tự trôi, cán cháu nhỏ tử vong thương tâm

Chiếc xe tải đang đậu thì bất ngờ tự trôi, tông vào 2 mẹ con khiến cháu nhỏ 10 tuổi tử vong tại chỗ.

Chiều 29-1, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ tai nạn giao thông khiến 2 mẹ con thương vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thái Hưng (SN 1984, ngụ xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe tải mang BKS: 47C-217.06 lưu thông trên đường liên xã Tam Giang (tỉnh Đắk Lắk).

Khi đến đoạn đường liên xã qua thôn Giang Mỹ (xã Tam Giang), ông Hưng dừng xe bên đường rồi xuống xe xử lý công việc.

Lúc này, xe tải bị trôi lùi về phía sau khoảng 30m, tông trúng cháu Nguyễn Thùy L. (SN 2016) đang đi bộ phía sau. 

Sau đó, xe tải tiếp tục trôi va chạm vào xe máy và mẹ cháu L. là chị Lê Thị P. (SN 1987, ngụ xã Tam Giang).

Vụ tai nạn khiến cháu L. tử vong tại chỗ; chị P. bị thương.

Theo Cao Nguyên

Nguồn: [Link nguồn]

29/01/2026
