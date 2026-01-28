Ô tô đi lùi tông 2 người thương vong

Ngày 28-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang phối hợp với lực lượng chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Nhiều người tập trung để tìm cách nhấc một bên chiếc ô tô lên để cứu nạn nhân. Ảnh: Giao thông văn minh

Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đã cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn giao thông xảy ra trên phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám).

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày. Lúc này, xe ô tô mang BKS 29E-580.xx do nam tài xế (chưa xác định danh tính) điều khiển đang đỗ trước số nhà 37 phố Khâm Thiên (phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã bất ngờ đi lùi đến trước số nhà 53 phố Khâm Thiên. Tới đây, xe ô tô va chạm với 2 phụ nữ đang di chuyển trên đường.

Vụ tai nạn khiến 2 người thương vong. Ảnh: Võ Tuấn

Theo một số nhân chứng, chiếc xe đã cuốn một người phụ nữ xuống gầm xe. Phát hiện sự việc, nhiều người đi đường đã dừng lại, cùng nhau tìm cách nhấc một bên xe ô tô lên để cứu người bị mắc kẹt dưới gầm xe. Tuy nhiên, do xe nặng nên không thể nhấc lên.

Vụ tai nạn giao thông do xe ô tô đi lùi đã khiến 1 người tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương được đưa đi cấp cứu.