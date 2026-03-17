Hành động giúp tân lãnh tụ tối cao Iran thoát chết phút chót

Vụ tấn công trong ngày đầu tiên của chiến dịch do Mỹ và Israel phối hợp thực hiện được cho là khiến Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei thiệt mạng.

Cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là cha của ông Mojtaba Khamenei. Vào thời điểm bị tấn công, họ tham dự một cuộc họp tại khu phức hợp ở Tehran.

Tân lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei được cho là đã thoát chết trong gang tấc khi tên lửa Israel đánh trúng toà nhà ông đang có mặt hôm 28-2 Ảnh: AP

Theo đoạn ghi âm bị rò rỉ do báo The Telegraph thu thập, ông Mojtaba có mặt cùng cha mình trong khu phức hợp lúc tên lửa Israel đang trên đường trút xuống.

Tuy nhiên, chỉ vài phút trước khi các quả đạn đánh trúng mục tiêu, ông Mojtaba đã ra khỏi phòng họp "để làm việc gì đó".

"Khi ông ấy đang ở bên ngoài và chuẩn bị lên tầng thì tên lửa đánh trúng tòa nhà" – đoạn ghi âm rò rỉ dẫn lời ông Mazaher Hosseini, người đứng đầu bộ phận nghi lễ của văn phòng lãnh tụ tối cao Iran, nói với các giáo sĩ cấp cao và chỉ huy thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) hôm 12-3.

Đoạn ghi âm cho biết ông Mojtaba chỉ bị thương nhẹ ở chân trong vụ tấn công. Tuy nhiên, vợ và con trai ông thiệt mạng tại chỗ.

Vụ tấn công được cho là cũng khiến nhiều quan chức cấp cao khác thiệt mạng.

Theo lời ông Hosseini, tổng cộng 3 quả tên lửa đạn đạo Blue Sparrow của Israel đã đồng thời đánh trúng nhiều vị trí trong khu phức hợp.

Một quả nhắm vào nơi ở của cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Quả khác đánh trúng tầng trên nơi ở của ông Mojtaba, quả còn lại phá hủy khu nhà của người em rể là ông Misbah al-Huda Bagheri Kani.

Cũng theo nguồn tin này, con trai cả của cố lãnh đạo tối cao Ali Khamenei là ông Mostafa Khamenei đã sống sót sau vụ tấn công.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán xoay quanh tình trạng của ông Mojtaba sau khi được bổ nhiệm làm lãnh tụ tối cao Iran. Một số tin đồn cho rằng ông bị thương nặng, thậm chí rơi vào hôn mê.

Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng cho biết: "Nhiều người nói ông Mojtaba bị biến dạng nghiêm trọng, mất một chân và bị thương rất nặng. Một số khác lại cho rằng ông ta đã chết".