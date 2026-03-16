Xe khách 'chờ giờ' vào phố, dừng đỗ tràn lan bị CSGT Hà Nội xử lý

Sáng 16/3, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý tình trạng xe khách dừng đỗ chờ giờ vào khu vực hạn chế, gây cản trở giao thông trên một số tuyến cửa ngõ và vành đai nội đô.

Ghi nhận trong buổi sáng, tổ công tác đã phát hiện gần 10 trường hợp xe khách dừng, đỗ trên các tuyến ngoài khu vực hạn chế nhưng không đúng nơi quy định, ảnh hưởng đến lưu thông của các phương tiện khác. Nhiều xe trong số này chở khách du lịch, xe hợp đồng chờ đến giờ được phép hoạt động trong nội thành.

Lực lượng chức năng duy trì tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp xe khách vi phạm quy định về dừng, đỗ, đi vào đường cấm và hoạt động sai khung giờ.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về phân vùng hoạt động của phương tiện giao thông trong khu vực nội đô, xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng từ 28 chỗ trở lên bị hạn chế hoạt động trong giờ cao điểm trong phạm vi khu vực vành đai hạn chế. Khung giờ cao điểm được xác định từ 6h đến 9h và từ 16h đến 19h30 hàng ngày.

Do bị giới hạn thời gian hoạt động, nhiều lái xe lựa chọn dừng đỗ tại các tuyến ngoài khu vực cấm để chờ đến giờ được phép lưu thông hoặc chờ đón khách cho hành trình tiếp theo. Tuy nhiên, việc dừng đỗ các phương tiện kích thước lớn không đúng nơi quy định, đặc biệt trong giờ cao điểm, dễ gây ùn tắc và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Ngoài xử lý vi phạm dừng, đỗ sai quy định, lực lượng chức năng cũng kiểm tra các điều kiện hoạt động vận tải như phù hiệu, lệnh vận chuyển, thiết bị giám sát hành trình và giấy tờ liên quan theo quy định.

Trung tá Nguyễn Văn Hải, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 cho biết, đơn vị đã tăng cường tuần tra, đồng thời phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền để lái xe nắm rõ các tuyến cấm, khung giờ hạn chế và phạm vi hoạt động đối với từng loại phương tiện. Phần lớn lái xe chấp hành quy định, tuy nhiên vẫn còn trường hợp vì nhu cầu đưa đón khách nên dừng đỗ sai quy định, buộc lực lượng chức năng phải nhắc nhở và xử lý.

Sau khi bị lập biên bản, tài xế Đ.V.B. cho biết khách cần vào khu vực nội đô nhưng chưa đến giờ được phép hoạt động nên buộc phải dừng xe chờ bởi nếu di chuyển không căn thời gian dễ bị trễ giờ đón khách. Nhiều lái xe vi phạm khác cũng phản ánh việc trung chuyển vào khu vực hạn chế còn bất tiện, điểm đón trả khách xa nên thường dừng trên tuyến đường gần nhất, dẫn đến vi phạm quy định.

Nhiều tài xế điều khiển xe trên 28 chỗ cho rằng việc đưa đón khách trong khu vực nội đô còn gặp khó khăn, tuy nhiên các trường hợp vi phạm vẫn bị lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Trong sáng 16/3, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý 7 trường hợp xe khách dừng, đỗ không đúng quy định. Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các doanh nghiệp vận tải và lái xe cần chủ động nắm rõ quy định về phạm vi, khung giờ hạn chế đối với xe khách, bố trí lộ trình phù hợp, không dừng đỗ tùy tiện trên đường để tránh gây cản trở giao thông và bị xử lý theo quy định.