Quảng Trị: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong

Theo đó, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 28-1, trên Km32+708 Quốc lộ 9 đoạn đi qua địa phận thôn Ra Lu, xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc

Vào thời điểm trên, xe khách giường nằm do ông Dương Thanh Bích (SN 1974, ngụ xã Hưng Lộc, Huế) điều khiển, chạy theo hướng Đông Hà – Lao Bảo. Xe xảy ra va chạm với xe ô tô con do ông N.Q.C (SN 1973, ngụ phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) điều khiển theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh đã khiến ông C. và bà N.T.G (ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) tử vong tại chỗ.

Ngoài ra, vụ tai nạn cũng đã làm 1 người bị thương nhẹ và 2 người khác bị thương đã được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, chiếc xe ô tô con bị biến dạng hoàn toàn.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.