Xe tải tông liên tiếp 3 ô tô trên quốc lộ 29 tại Đắk Lắk, 1 người đi bộ tử vong

Sáng 17/3, Phòng CSGT tỉnh Đắk Lắk có báo cáo ban đầu vụ xe tải tông liên hoàn qua xã Pơng Đrang khiến 1 người đi bộ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 19h30 ngày 16/3, tại Km190 Quốc lộ 29, đoạn qua thôn Ea Ngai 1, xã Pơng Đrang.

Xe ô tô hư hỏng sau vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe ô tô tải biển kiểm soát 47C-304.82 (chở mủ cao su) do ông Huỳnh Nhơn (SN 1987, trú tại thôn 1, xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) lái theo hướng từ xã Pơng Đrang đi xã Ea Kiết đã tông vào 3 ô tô đang đỗ phía trước cùng chiều bên phải.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau cú va chạm liên hoàn, xe tải tiếp tục lao tới, tông vào anh Lê Quốc K. (SN 2005, trú thôn Cư Bang, xã Cư Pơng) đang đi bộ phía trước cùng chiều, khiến anh K. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và tiến hành khám nghiệm.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được xác định do tài xế xe tải không chú ý quan sát.

Vào ngày 28/2, tại phường Tân Lập cũng xảy r vụ tai nạn khiến 2 người thương vong.

Vào thời điểm trên, xe container mang BKS: 47H-008.04 kéo theo rơ moóc biển số 47R-005.85, do ông Nguyễn Văn Kim (SN 1980, ngụ tỉnh Khánh Hòa) điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ rẽ phải vào đường Nguyễn Chí Thanh.

Lúc này, xe container đã tông vào xe máy mang BKS: 47B2-475.68 do chị T.T.A.T. (SN 1989, ngụ phường Tân Lập) điều khiển chở bà N.T.L. (SN 1958, ngụ cùng phường).

Vụ tai nạn khiến bà N.T.L. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương.