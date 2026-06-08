Nguyên nhân vụ va chạm kinh hoàng giữa xe tải và tàu hoả ở Thường Tín, Hà Nội

Theo thông tin từ Cục CSGT, vào khoảng 20h ngày 7/6, xe ô tô tải mang biển kiểm soát 30B-542.XX đang di chuyển từ Quốc lộ 1A băng qua đường sắt để vào tuyến đường liên xã thuộc địa bàn thôn Nhị Khê, huyện Thường Tín đã xảy ra va chạm với tàu SE19 chạy theo hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh.

Phần đầu tàu hỏa bị hư hỏng nặng sau va chạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Hậu quả, đầu máy tàu SE19 bị hư hỏng nghiêm trọng, một cột đèn tín hiệu đường sắt bị hư hỏng, xe ô tô tải bị biến dạng, hư hỏng phần sườn bên phải và nhiều xe máy bị hư hỏng do ảnh hưởng từ vụ va chạm.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt và xác định, tàu SE19 do anh Nguyễn X.H. (SN 1990, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) điều khiển. Xe tải do anh Ngô M.C. (SN 1993, trú tại phường Bảo Lộc 2, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển.

Nhiều phương tiện khác bị ảnh hưởng sau va chạm tàu hoả. (Ảnh: Cục CSGT)

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định là xe tải đã đi qua đường ngang trong thời điểm hệ thống cảnh báo tự động đang hoạt động, dẫn đến va chạm với đoàn tàu.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu hộ, bảo đảm an toàn giao thông và tiến hành khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cảnh sát tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ việc. (Ảnh: Cục CSGT)

Cục Cảnh sát giao thông đề nghị Công an TP Hà Nội khẩn trương điều tra, xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; đồng thời xem xét trách nhiệm của người điều khiển xe tải. Trường hợp đủ căn cứ theo quy định của pháp luật, cơ quan chức năng sẽ khởi tố vụ án để xử lý nghiêm nhằm tăng cường tính răn đe, phòng ngừa các hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông đường sắt.

Ô tô tải cố tình vượt đèn đỏ để băng qua đường sắt, đây là nguyên nhân xảy ra tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT)

Phương tiện xe tải trong vụ tai nạn. (Ảnh: Cục CSGT)

Phần sườn bên phải của xe tải bị hư hỏng sau khi va chạm. (Ảnh: Cục CSGT)

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không vượt qua đường sắt khi đã có tín hiệu đèn đỏ, chuông cảnh báo hoặc cần chắn đang hoạt động. Mọi hành vi cố tình băng qua đường ngang khi tàu sắp tới đều tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các tín hiệu cảnh báo tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt, không vì tâm lý nóng vội mà đánh đổi sự an toàn của bản thân và cộng đồng.