Xe pháo, khí tài vào Quảng trường Ba Đình chuẩn bị hợp luyện

Bộ đội đồng ca 'Vì nhân dân quên mình'

Trong khi chờ đến giờ di chuyển vào Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ Tăng thiết giáp, Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Tất cả bắt nhịp liên khúc Vì nhân dân quên mình, Như có Bác trong ngày đại thắng, Năm anh em trên chiếc xe tăng trong sự cổ vũ của người dân.

Video: Phạm Dự

Lính Tăng thiết giáp hát liên khúc trên đường Thanh Niên. Ảnh: Phạm Dự

"5 anh em trên chiếc xe tăng" nhận được nhiều cảm tình của các em nhỏ. Ảnh: Phạm Dự

Sĩ quan Tăng thiết giáp tranh thủ "selfie" với người dân trước khi vào Ba Đình. Ảnh: Phạm Dự

Các nữ chiến sĩ Thông tin liên lạc giao lưu với người dân. Ảnh: Phạm Dự