'Săn' góc nhìn 'triệu view' màn bay lịch sử trong lễ diễu binh 2/9

Màn trình diễn của 30 máy bay thuộc Quân chủng Phòng không – Không quân sẽ là một trong những điểm nhấn ấn tượng tại Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 ở Hà Nội. Nếu muốn tận mắt chiêm ngưỡng và ghi lại khoảnh khắc hiếm có này, du khách cần “săn” cho mình vị trí ngắm lý tưởng.

Ảnh VGP

Theo Ban tổ chức, lực lượng tham gia gồm 9 biên đội với tổng cộng 30 máy bay các loại như trực thăng Mi, CASA, tiêm kích Su-30MK2... Phi đội sẽ cất cánh từ các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội), Kép (Bắc Ninh) rồi bay qua nhiều địa điểm biểu tượng: Cầu Nhật Tân, sông Hồng, hồ Tây, hồ Hoàn Kiếm và kết thúc tại Quảng trường Ba Đình – trung tâm của lễ diễu binh.

Thời gian biểu diễn chính thức diễn ra sáng 2/9, bắt đầu từ 6h30. Toàn bộ màn bay kéo dài khoảng 15 phút. Ngoài ra, người dân và du khách có thể “xem trước” tại các buổi sơ duyệt, tổng duyệt ngày 27/8 và 30/8 (tùy điều kiện thời tiết).

Tùy điều kiện và sở thích, du khách có thể chọn ngắm từ trên cao để thấy toàn cảnh đội hình bay, hoặc từ dưới thấp để cảm nhận sức mạnh khí thế ngay bên trên đầu.

Ngắm từ trên cao

Vị trí “vàng”: Tầng thượng các tòa nhà cao tầng (30 tầng trở lên) thuộc khu vực Phú Thượng, Tây Hồ, Ba Đình, Ngọc Hà, Giảng Võ, Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là điểm lý tưởng để theo dõi những màn bay tốc độ cao của Su-30.

Khu vực nên tránh: Mỹ Đình hay Long Biên – nơi có thể nhìn thấy nhưng góc quan sát không đẹp do nằm gần vùng cất/hạ cánh.

Ảnh VGP

Ngắm từ dưới thấp

Điểm gợi ý: Các không gian thoáng đãng trên trục bay hướng về Quảng trường Ba Đình. Khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm là lựa chọn phổ biến nhờ vừa dễ di chuyển, vừa có bối cảnh đẹp.

Lưu ý quan trọng: Quảng trường Ba Đình hạn chế người qua lại trong ngày 2/9, vì vậy nên chọn vị trí lân cận như ngã tư Nguyễn Thái Học – Hùng Vương – Hàng Cháo, hoặc các tuyến phố rộng như Điện Biên Phủ, Lê Hồng Phong để có tầm nhìn tốt.

Bí quyết chụp ảnh và quay phim đẹp

Chọn địa điểm

Chụp cận cảnh: Quanh hồ Hoàn Kiếm hoặc gần Quảng trường Ba Đình, nơi trực thăng Mi và CASA bay thấp, dễ bắt khoảnh khắc.

Lấy bối cảnh đẹp: Các tuyến phố Trần Phú, Lê Hồng Phong, Nguyễn Tri Phương với hàng cây xanh và công trình kiến trúc cổ kính sẽ giúp khung hình thêm ấn tượng.

Chuẩn bị thiết bị

Dùng điện thoại hoặc máy ảnh có tính năng zoom tốt.

Bật chế độ chụp liên tiếp (burst mode) hoặc quay video để không bỏ lỡ giây phút máy bay lướt qua.

Nếu muốn hình ảnh rõ nét, du khách có thể mang tripod mini để hạn chế rung khi quay.

Ảnh HTV

Lễ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 không chỉ là dịp để người dân tưởng nhớ lịch sử, mà còn là trải nghiệm hiếm hoi cho khách du lịch khi được chứng kiến đội hình máy bay quân sự bay qua bầu trời Hà Nội.

Từ những ban công, mái nhà cao tầng đến các con phố rợp cờ hoa, mọi ánh mắt đều hướng lên trời xanh, chờ đón tiếng gầm vang dội của động cơ, sự xuất hiện đầy khí thế của những cánh chim thép. Đây chắc chắn sẽ là khoảnh khắc khó quên với bất kỳ ai có mặt ở Thủ đô trong ngày hội lớn của dân tộc.