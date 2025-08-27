Vỡ đê kênh trong đêm, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa tới hiện trường chỉ đạo khắc phục

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 26-8, đoạn kênh T2 tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ, xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ đê kênh với chiều dài khoảng 50 m.

Đoạn kênh tại xã Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị vỡ tối 26-8

Nguyên nhân xảy ra vỡ đê kênh do ảnh hưởng của bão số 5, những ngày qua trên địa bàn xã Tống Sơn có mưa lớn kết hợp hoàn lưu sau bão khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Để đảm bảo an toàn, tránh nước từ sông Hoạt chảy ngược vào kênh, địa phương đã phải đóng cống thoát nước. Khi nước từ khu vực núi dồn xuống quá nhiều đã khiến bờ kênh bị vỡ.

Ngay khi sự cố vỡ đê kênh xảy ra, chính quyền địa phương đang huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khắc phục sự cố.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã tới hiện trường ngay khi có thông tin vỡ kênh để chỉ đạo công tác khắc phục.

Kênh vỡ khiến nước tràn vào đồng ảnh hưởng tới hàng trăm ha lúa của người dân

Theo chính quyền xã Tống Sơn, kênh vỡ tràn vào đồng gây ảnh hưởng tới khoảng 700 ha đồng ruộng, trong đó có 200 ha lúa vụ mùa và 500 ha lúa chét (lúa tái sinh). Mực nước trên diện tích này có thể dâng khoảng 80 cm.

Để không ảnh hưởng đến khu dân cư, địa phương đang vận hành trạm bơm với công suất 21.000 m3/s để xả nước ra sông Hoạt để tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ.

Để đảm bảo an toàn chống lũ của các tuyến đê, ngày 27-8, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Giám đốc Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND các xã, phường có đê, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, khẩn trương huy động lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị triển khai xử lý các sự cố đã xảy ra, đảm bảo an toàn chống lũ của đê, không để sự cố phát triển thêm.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, tới hiện trường chỉ đạo khắc phục sự cố vỡ kênh

Đồng thời, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực xảy ra sự cố để kịp thời xử lý tình huống phát sinh thêm, đảm bảo an toàn cho công trình.

Xác định các khu vực đê đã xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu để xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án bảo vệ; trong đó, lưu ý chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị và phân giao nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, cá nhân để triển khai thực hiện.

Kiểm tra, rà soát và triển khai trên thực tế phương án hộ đê, bảo vệ trọng điểm đê điều xung yếu, nhất là các vị trí đã xảy ra sự cố nhưng chưa được xử lý, khắc phục đảm bảo ổn định lâu dài, các công trình đê điều đang thi công dở dang để đảm bảo an toàn.