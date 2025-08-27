Nước sông Tô Lịch dâng cao, dòng chảy xanh mướt lạ mắt

Ngày 26/8, người dân đi qua sông Tô Lịch không khỏi ngạc nhiên, thích thú khi dòng sông vốn nước đen đặc nay như được "hồi sinh". Rác trôi nổi ngày thường biến mất, thay vào đó là dòng nước chảy xanh trong. Dù mưa lớn nhưng nhiều người dân vẫn dừng lại để chụp ảnh, quay phim sông Tô Lịch để lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Anh Nguyễn Duy Mạnh (đường Kim Giang) cho biết, thời gian gần đây có 2 trận mưa lớn sau bão khiến nước sông chảy mạnh, sạch sẽ hơn. Nhưng đây là lần sông Tô Lịch thay đổi nhiều nhất. "Tôi nghĩ là do nhiều cống xả dân sinh đã được thu gom, cộng thêm việc nạo vét và quan trọng nhất là lượng mưa đợt này rất lớn", anh Mạnh nói.

Nước sông Tô Lịch dâng cao, tạo dòng chảy xanh mát. Ảnh: Dũng Sky

Thông tin từ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, đến chiều 26/8, mực nước tại nhiều dòng sông ở mức cao, cụ thể: : Tô Lịch (cầu Cống Mọc) đo được 4,53m; Tô Lịch (đập Thanh Liệt) 4,80m; Sông Lừ (trạm đo Lừ - Sét) 3,01m; Sông Kim Ngưu (cống Quỳnh) 4,30m; Sông Nhuệ (cống Hà Đông) 5,74m…

Mực nước tại các hồ cũng đo được ở mức cao như: Hồ Tây (khu vực 67 Trích Sài) 6,23m; Hồ Trúc Bạch 5,89m; Hồ Linh Đàm 3,42m; Hồ Kim Liên 4,84m; Hồ Xã Đàn 5,16m; Hồ Thành Công 5,08m; Hồ Ngọc Khánh 4,62m…

Sông Tô Lịch nước dâng cao khiến người dân thích thú. Ảnh: Dũng Sky

Đại diện Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho rằng: Nước sông Tô Lịch trong xanh do lượng mưa lớn liên tục giúp pha loãng và cải thiện chất lượng nước sông. Thời điểm này, hồ Tây vẫn phải đóng cửa xả, không xả nước ra sông Tô Lịch. Lý do bởi hồ Tây chỉ xả khi mực nước dâng cao vượt quá quy định trong mùa mưa để đảm bảo khả năng chống ngập cho lưu vực quận Tây Hồ, Ba Đình cũ.

Cảnh sắc sông Tô Lịch ngày 26/8. Ảnh: Dũng Sky

Những ngày này, dọc sông Tô Lịch luôn trong không khí thi công khẩn trương phục vụ dự án cải tạo chất lượng nước sông Tô Lịch. Hai tuyến ống dài hơn 1,5km dẫn nước từ hồ Tây về đã cơ bản hoàn thành, hạng mục thu gom nước thải về Nhà máy xử lý Yên Xá cũng đạt 61/63 cửa xả, Hiện nay, Nhà máy đang vận hành chính thức với công suất 180.000m3/ngày đêm và đang tăng dần công suất đạt 270.000m3/ngày đêm.

Cùng lúc, đập dâng đạt 96% khối lượng, bờ kè, lan can, thảm cỏ, hệ thống chiếu sáng và đường dạo bộ đang được gấp rút chỉnh trang.

Thành phố Hà Nội kỳ vọng công trình không chỉ giải quyết ô nhiễm kéo dài nhiều năm mà còn hồi sinh dòng chảy, mang lại không gian xanh, thân thiện, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô.