Xây dựng sai phép biến tòa nhà 7 tầng thành 282 phòng trọ

UBND TP.HCM chỉ đạo siết chặt quản lý các loại hình nhà ở cho thuê Ngày 10-6, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê có mật độ người ở cao. Theo đó, UBND TP giao Sở Xây dựng, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện căn cứ tình hình hoạt động của các loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao trên địa bàn để chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. TP giao Công an TP, UBND TP Thủ Đức, UBND các quận, huyện chủ động xây dựng các giải pháp để tăng cường quản lý đối với loại hình lưu trú nêu trên; đề ra các giải pháp khả thi nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế về đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, đình chỉ hoạt động ngay đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, có nguy cơ cháy, nổ, gây ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân. KIÊN CƯỜNG