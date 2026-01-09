Xác minh vụ 1 phụ nữ bị hành hung tại chung cư ở Hà Nội

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện bài đăng của chị N.T.H., cư dân sinh sống tại chung cư trên, phản ánh việc chị bị một nhóm người tấn công. Theo clip do chị H. chia sẻ, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 20h ngày 8/1, tại hành lang tòa nhà.

Chị H. bị hành hung tại hành lang chung cư. (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo trình bày của chị H., trước thời điểm xảy ra vụ việc, chị phát hiện một nam thanh niên có biểu hiện sàm sỡ phụ nữ trong thang máy chung cư. Người này được cho là nhiều lần sang căn hộ của chị, bấm chuông và có những hành vi bị đánh giá là không chuẩn mực.

Hình ảnh được cho là có dấu hiệu sàm sỡ tại thang máy của chung cư. (Ảnh: Chụp màn hình).

Lo ngại ảnh hưởng đến an toàn của cư dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, chị H. đã đăng tải thông tin cảnh báo trong nhóm cư dân của tòa nhà, đồng thời đề nghị ban quản lý chung cư lưu ý và có biện pháp xử lý.

Người phụ nữ hành hung chị H. (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, theo phản ánh của chị H., sau khi bài đăng xuất hiện, một số người được cho là người thân của nam thanh niên đã chặn chị tại hành lang chung cư và hành hung.

Trao đổi với phóng viên sáng cùng ngày, chị H. cho biết đang chờ kết quả thăm khám của bác sĩ, đồng thời cho hay bản thân nghi bị chấn động não sau vụ việc. Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục xác minh, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.