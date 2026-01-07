Bị cáo Đặng Chí Thành đánh phụ nữ ở chung cư Sky Central, lĩnh 6 tháng tù, bồi thường 51 triệu đồng

Ngày 7/1, TAND Khu vực 2, TP Hà Nội, tuyên phạt bị cáo Đặng Chí Thành (32 tuổi, trú chung cư Sky Central, phường Phương Liệt) 6 tháng tù về tội Gây rối trật tự công cộng, buộc bồi thường cho bị hại 51 triệu đồng.

Theo HĐXX, Thành có hành vi hành hung một phụ nữ cùng sinh sống trong chung cư. Quá trình xét xử, bị cáo được xem xét các tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã tự nguyện khắc phục hậu quả.

Bị cáo Đặng Chí Thành. Ảnh: V.A.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 4/8/2025, tại sảnh B1 chung cư Sky Central, chị Nguyễn Thị Thu (29 tuổi) và chị Ngô Thúy An (31 tuổi) xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau về việc trông con, dẫn đến việc con chị Thu đánh con chị An. Chị An yêu cầu xin lỗi nhưng không được nên gọi chồng là Đặng Chí Thành xuống giải quyết. Khi Thành có mặt, hai bên được can ngăn và trở về nhà.

Sau đó, nghe vợ kể lại việc bị chị Thu chửi bới, nói xấu con, Thành bức xúc, muốn tìm gặp để nói chuyện. Tối 9/8/2025, thấy chị Thu đứng tại sảnh B1, Thành tiếp cận, yêu cầu xin lỗi nhưng chị không đồng ý và đi về phía thang máy.

Cho rằng bị coi thường, Thành chạy theo, dùng tay tát hai cái vào má trái chị Thu và đấm liên tiếp nhiều lần vào vùng mặt, đầu nạn nhân. Cơ quan tố tụng xác định, dù khu vực xảy ra vụ việc có đông người, Thành còn liên tục chửi bới, đe dọa nạn nhân với những lời lẽ hung hãn.

Đoạn clip ghi lại sự việc được lan truyền trên mạng xã hội, sau đó Công an phường Phương Liệt đã triệu tập Đặng Chí Thành về trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận hành vi, khai do bức xúc vì cho rằng vợ bị xúc phạm nên chỉ chửi bới, đe dọa, không có ý định tước đoạt tính mạng người khác.