Điều tra vụ người đàn ông nghi cầm đao liên tiếp đánh, chém người khác

Tối 7/2, mạng xã hội Facebook tại Quảng Trị xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông bị người khác cầm hung khí liên tục hành hung ở khu vực có nhiều xe container đang dừng đậu.

Người đàn ông cầm hung khí nghi là đao liên tiếp đánh, chém người khác (ảnh cắt từ video).

Theo nội dung video, một người đàn ông mặc áo sẫm màu, quần đen, trên tay cầm vật giống cây đao chém và đánh vào một người đàn ông khác không mặc áo chỉ mặc quần dài. Bị đuổi đánh, người đàn ông không mặc áo loạng choạng rồi ngã gục xuống đường. Đối phương ngã xuống đường, người cầm hung khí tiếp tục đá mạnh nhiều lần vào vùng đầu khiến nạn nhân không thể gượng dậy. Người chứng kiến sự việc có ý muốn ngăn cản sự việc nhưng lo sợ vì người đàn ông cầm hung khí nguy hiểm.

Khi đoạn video được đăng tải, nhiều người dùng mạng xã hội bày tỏ sự bức xúc trước hành vi bạo lực và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến sự việc này, lãnh đạo UBND xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ việc xảy ra tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đóng trên địa bàn xã.

Hiện Bộ đội Biên phòng cùng các lực lượng chức năng liên quan đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.