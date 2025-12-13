Đón mưa dông, Hà Nội có đỡ ô nhiễm không khí?

Hà Nội có chỉ số AQI ở mức cao nhất từ đầu mùa đông

Đêm qua (12/12), trạm quan trắc chất lượng không khí tại Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng của Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hiển thị chỉ số AQI là 282, cao nhất ghi nhận kể từ đầu mùa đông năm nay và tiệm cận mức nguy hại (AQI trên 300).

Ở trạm này, từ chiều 12/12 trong các phiên cập nhật một tiếng một lần, chỉ số AQI liên tục tăng, tuy nhiên đến 23h trạm dừng cập nhật. Trạm tại đường Giải Phóng cũng ghi nhận chất lượng không khí ở mức rất kém liên tục trong 36 giờ qua (từ 7h ngày 11/12). Đánh dấu đợt ô nhiễm không khí nghiêm trọng nhất từ đầu mùa.

Hà Nội ô nhiễm không khí mù mịt.

Trong khi đó, lúc 23h, chỉ số AQI trạm công viên Nhân Chính trên đường Khuất Duy Tiến là 195. Lúc 23h, cùng ghi nhận chỉ số chất lượng không khí ở mức rất kém còn có trạm tại phường Hà Nam (Ninh Bình) chỉ số AQI 257; trạm TP Hưng Yên cũ (Hưng Yên) 228; trạm tại phường Thái Bình (Hưng Yên) 18-21h AQI cũng ở mức rất kém.

Theo trang tổng hợp dữ liệu chất lượng không khí IQAir - hệ thống thu thập và xếp hạng AQI dựa trên dữ liệu từ mạng lưới trạm quan trắc toàn cầu. Lúc 23h45 ngày 12/12, IQAir xếp Hà Nội ô nhiễm thứ ba thế giới với chỉ số 326, xếp sau Lahore (Pakistan) 465 và Delhi (Ấn Độ) 413.

Trên bản đồ của hệ thống này, 7 trạm tại Hà Nội hiển thị mức nguy hại (AQI trên 300). Trong đó, một trạm tại Hà Đông chỉ số lên tới 433, Long Biên 405, Tây Hồ 392, Trấn Vũ 364.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, thể hiện mức độ ô nhiễm; chỉ số càng cao mức ảnh hưởng sức khỏe càng lớn. Cơ quan chức năng cho rằng ô nhiễm chủ yếu đến từ bụi mịn PM2.5. AQI vượt 300 tương đương với mức nguy hại - cao nhất trong thang đo và ứng với cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe "toàn bộ dân số bị ảnh hưởng sức khỏe tới mức nghiêm trọng".

Đến sáng ngày 13/12, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc có mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh song chất lượng không khí vẫn chưa được cải thiện nhiều. Vào lúc 7h15 phút tại ứng dụng AirVisual, trong bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, Hà Nội đứng thú 3 với chỉ số AQI là 254, mức cảnh báo màu nâu nguy hại cho sức khỏe.

Tại Cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND TP Hà Nội lúc 7h sáng ngày 13/12, chỉ số chất lượng không khí của thành phố vẫn rất xấu, có nhiều điểm cảnh báo màu tím (nguy hại cho sức khỏe). Cụ hể tại điểm đo ĐH Bách Khoa Hà Nội có chỉ số AQI là 221, tại điểm đ số 556 Nguyễn Văn Cừ là 182, tại Khuất Duy Tiến có AQI là175

Những tháng cuối năm 2025, chỉ số chất lượng không khí ở Hà Nội ở một số thời điểm vượt ngưỡng cảnh báo, khiến người dân lo ngại ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt. Đây là hiện tượng nghịch nhiệt xuất hiện trong giai đoạn giao mùa khiến bụi mịn tích tụ và lan rộng ở khu vực nội đô.

Lắp đặt thêm các trạm quan trắc tự động, siết nguồn thải

PGS.TS Doãn Hà Phong - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu môi trường, Viện Khoa học Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu - cho biết: "Bộ đang triển khai dự án lắp đặt thử nghiệm các trạm cảm biến quan trắc không khí tự động, liên tục tại khu vực phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội. Viện tham gia thực hiện nhiệm vụ này với 5 trạm cảm biến NCS – loại trạm quan trắc chi phí thấp, ứng dụng công nghệ Nhật Bản mà chúng tôi đã làm chủ. Dữ liệu từ các trạm được truyền trực tiếp về Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc, nhằm cung cấp cảnh báo kịp thời, thậm chí cảnh báo sớm khi chất lượng không khí biến động".

Thành phố cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai các biện pháp khẩn cấp dưới sự điều phối của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng trên phạm vi liên vùng, liên tỉnh, xuyên biên giới. Chủ động tham mưu cho UBND thành phố cơ chế phối hợp với các tỉnh, thành phố trong khu vực trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí liên vùng, liên tỉnh.

Trước tình hình đó, UBND thành phố đã ban hành chỉ thị và công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát ô nhiễm không khí, đặc biệt tăng cường giám sát và xử lý hoạt động thải gây ô nhiễm. Thậm chí phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động phát thải ngay từ ban đầu. Ngoài ra, hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phối hợp với cơ quan chức năng lắp đặt các trạm quan trắc chất lượng không khí ở phía Bắc, đặc biệt tại khu vực Hà Nội, từ đó có thông tin cảnh báo nhanh nhất.

Hà Nội cảnh báo, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.