Vùng áp thấp xuất hiện trên Biển Đông, nhiều thiên tai xảy ra dịp 30/4-1/5

Một vùng áp thấp vừa đi vào Biển Đông và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong khi đó, trên đất liền có mưa diện rộng dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Vùng áp thấp có khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới xuất hiện trên Biển Đông. Ảnh minh họa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (28/4), một vùng áp thấp di chuyển từ miền Trung Philippines và đi vào vùng biển Đông Nam Biển Đông.

Dự báo khoảng ngày 29-30/4, vùng áp thấp này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (xác suất mạnh lên áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%).

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp (có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển huyện đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau có mưa rào và dông, trong mưa dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh.

Trong khi đó, trên đất liền, khoảng đêm 30/4, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi Bắc Bộ; từ gần sáng và ngày 1/5 ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Từ ngày 1/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18-21 độ C; vùng núi Bắc Bộ chuyển rét với nhiệt độ từ 16-18 độ C.

Về mưa, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm 30/4-1/5, ở khu vực Bắc Bộ và từ ngày 1-2/5, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to và dông.

Từ ngày 29/4-3/5, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to và dông.

Cơ quan khí tượng lưu ý, đang trong giai đoạn chuyển mùa, với nền nhiệt độ cao, mưa dông xảy ra thường kèm theo các hiện tượng thời tiết rất nguy hiểm như: Lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, do đó, người dân cần hết sức đề phòng.

