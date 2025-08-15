Bên trong căn cứ quân sự diễn ra thượng đỉnh Trump – Putin

Các phóng viên tập trung ở lối vào căn cứ liên hợp Elmendorf-Richardson. Ảnh: Bloomberg.

Theo tờ Independent, trong vài giờ nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tới Anchorage, thành phố lớn nhất ở Alaska, nơi ông sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Địa điểm diễn ra cuộc gặp là căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở phía bắc thành phố, nơi Mỹ đặt các chiến đấu cơ tàng hình tối tân nhất. Căn cứ này cũng từng được nhiều tổng thống Mỹ ghé thăm trong quá khứ.

Căn cứ liên hợp Elmendorf–Richardson có gì đặc biệt?

Lính dù Mỹ diễn tập tác chiến nhảy dù tại điểm đổ bộ Malemute ở căn cứ Elmendorf-Richardson vào ngày 31/3/2021. Ảnh: Reuters.

Căn cứ Elmendorf–Richardson ở Alaska có nhiệm vụ bảo vệ lợi ích của Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Trong Chiến tranh Lạnh, Alaska có ý nghĩa chiến lược vì là điểm gần nhất giữa lãnh thổ Mỹ và Nga, chỉ cách nhau 4,8 km.

Thiếu tá quân đội Mỹ Tom O'Berg chạy tới điểm đỗ của chiến đấu cơ F-15 Eagle ở căn cứ Elmendorf-Richardson vào ngày 25/2/2004. Ảnh: USA Today.

Hiện có hơn 32.000 người sinh sống trong căn cứ, tương đương khoảng 10% dân số Anchorage.

Ông Trump gặp gỡ quân nhân Mỹ tại căn cứ vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Theo tài liệu của Thư viện Quốc hội Mỹ, Elmendorf–Richardson từng được đánh giá là “cực kỳ quan trọng” trong việc bảo vệ Mỹ trước Liên Xô.

Căn cứ cũng nằm tại khu vực có ý nghĩa lịch sử với Nga: năm 1867, đế quốc Nga bán Alaska cho Mỹ.

Quân nhân Mỹ ghi lại hình ảnh ông Biden tới thăm căn cứ vào ngày 11/9/2023. Ảnh: Reuters.

Những lần đón nguyên thủ Mỹ

Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng dừng chân ở căn cứ trong hành trình tới thăm Trung Quốc vào năm 1998. Ảnh: AFP.

Trong thế kỷ 21, căn cứ này đã nhiều lần đón các tổng thống Mỹ. Đây là chuyến thăm Alaska đầu tiên của ông Trump kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2025. Trong nhiệm kỳ đầu, ông từng, ông từng nhiều lần ghé Elmendorf–Richardson.

Chuyên cơ Không lực Một tiếp nhiên liệu ở căn cứ Elmendorf-Richardson vào năm 2019. Ảnh: AFP.

Năm 2015, Tổng thống Mỹ khi đó là Barack Obama thăm căn cứ trong chuyến đi ba ngày và trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên đặt chân tới phía bắc Vòng Bắc Cực.

Năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tới căn cứ trong một sự kiện tưởng niệm vụ khủng bố ngày 11/9/2001.