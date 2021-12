Mẫu Sơn nhiệt độ giảm còn 1.2 độ C, miền Bắc rét nhất kể từ đầu đông 2021

Thứ Ba, ngày 28/12/2021 14:00 PM (GMT+7)

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vừa trải qua đêm rét nhất kể từ đầu mùa đông 2021 đến nay do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh cường độ mạnh.

Miền Bắc vừa trải qua đêm rét nhất kể từ đầu mùa đông năm 2021. Ảnh minh họa.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong đêm qua và rạng sáng nay (28/12), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trải qua đêm rét nhất kể từ đầu mùa đông đến giờ. Các trạm đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ghi nhận nhiều nơi dưới 13 độ (mức rét hại), trung du và đồng bằng dưới 12 độ, khu vực Bắc Trung Bộ dưới 14 độ.

Nhiệt độ thấp nhất tại miền Bắc ghi nhận tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn), xuống 1.2 độ. Một số nơi khác rét hại như Trung Khánh (Cao Bằng) 5.1 độ C; Sa Pa (Lào Cai) 6.3 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 5.9 độ C…

Tại Hà Nội, lúc 7h sáng 28/12, nhiệt độ thấp nhất ghi nhận như sau: Hà Đông 11.4 độ C; Ba Vì 10.5 độ C; Hoài Đức 11 độ C; Láng 11.5 độ C...

Bên cạnh việc nhiệt độ giảm sâu, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa nhỏ và độ ẩm cao kèm gió mạnh nên cảm giác rét buốt tăng lên đáng kể. Không giống như những đợt rét trước, đợt rét lần này kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn nên khả năng xảy ra băng giá hoặc mưa tuyết ở vùng núi cao.

Dự báo trong ngày hôm nay, nền nhiệt ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, trạng thái rét sâu sẽ vẫn còn duy trì đến hết ngày 28/12, sau đó có xu hướng ấm dần lên. Cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể đạt khoảng 16 - 19 độ C.

Ngoài đợt rét ở Bắc Bộ, không khí lạnh còn gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ. Lượng mưa trong 24 giờ qua đạt từ 100 - 200mm có nơi trên 250mm. Trên các sông ở Trung Bộ có nguy cơ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ dao động quanh ngưỡng báo động 1.

Các tỉnh Trung Bộ mưa lớn vẫn còn duy trì trong ngày hôm nay. Từ ngày mai (29/12), mưa có xu hướng giảm dần về diện và lượng.

