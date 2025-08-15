Xe tăng bắn “đạn” laser

Tiêu diệt UAV bằng laser sau khi gây nhiễu

Trong một động thái mang tính đột phá, báo hiệu một kỷ nguyên mới trong phòng thủ quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt ALKA-KAPLAN, một phương tiện lai ghép tối tân được trang bị hệ thống vũ khí năng lượng định hướng, được thiết kế để vô hiệu hóa các mối đe dọa từ máy bay không người lái trên chiến trường.

Trong một bước tiến vượt bậc về công nghệ quân sự, Thổ Nhĩ Kỳ đã ra mắt ALKA-KAPLAN, một phương tiện lai ghép bánh xích tiên phong được trang bị hệ thống vũ khí năng lượng định hướng, được thiết kế đặc biệt để chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái. Hệ thống đột phá này, là kết quả của sự hợp tác giữa FNSS và ROKETSAN, dự kiến sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng Quốc tế (IDEF) 2025. ALKA-KAPLAN nhấn mạnh cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tích hợp các công nghệ hiện đại vào chiến lược quốc phòng, đặc biệt là để ứng phó với sự phổ biến ngày càng tăng của các hệ thống máy bay không người lái trên chiến trường.

Xe tăng ALKA-KAPLAN. Ảnh laserwars.

Hệ thống ALKA-KAPLAN kết hợp khả năng của xe bọc thép bánh xích KAPLAN HYBRID với Hệ thống Vũ khí Năng lượng Định hướng ALKA (DEWS) tiên tiến. Sự kết hợp đột phá này đáp ứng nhu cầu thiết yếu của lực lượng quân sự đương đại: nhu cầu về các hệ thống bọc thép cơ động có khả năng chống lại các mối đe dọa từ máy bay không người lái khi hoạt động cùng xe tăng và xe bộ binh trong môi trường phức tạp. ALKA-KAPLAN đánh dấu một bước chuyển mình trong chiến thuật phòng thủ của Thổ Nhĩ Kỳ. Bằng cách loại bỏ các hệ thống phòng không truyền thống, phương pháp mới này sử dụng gây nhiễu điện từ và laser mạnh để vô hiệu hóa máy bay không người lái, trực thăng và các mối đe dọa trên không khác.

Tại một bãi thử nghiệm hẻo lánh bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, một chiếc xe tăng đã quay tháp pháo lên trời. Một tiếng vo vo nhỏ vang lên. Chỉ trong vài giây, một máy bay không người lái đang lơ lửng trên không bỗng nhiên nhấp nháy, bốc cháy và lao xuống trong biển lửa. Vũ khí là gì? Một chiếc xe tăng chạy bằng laser có tên ALKA-KAPLAN. Đây là sáng tạo mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ trong chiến tranh hiện đại. Đây không phải là hư cấu. Lần đầu tiên, Thổ Nhĩ Kỳ trình diễn công khai một phương tiện chiến đấu được trang bị chùm tia laser cường độ cao có khả năng thiêu rụi máy bay không người lái giữa chuyến bay.

Các kỹ sư và quan chức quốc phòng gọi đây là một bước đột phá. Những người lính chứng kiến cuộc thử nghiệm mô tả như đang chứng kiến một cơn bão lửa im lặng. Điều làm nên sự khác biệt của chiếc xe tăng này không chỉ nằm ở laser. Nó là sự kết hợp của các công cụ thế hệ tiếp theo - hệ thống theo dõi do trí tuệ nhân tạo (AI) điều khiển, gây nhiễu điện từ và các vụ nổ nhiệt dẫn đường chính xác. Laser là vũ khí chính.

Vũ khí bắn laser được lắp đặt trên xe bọc thép bánh xích. Ảnh FNSS/Roketsan.

ALKA-KAPLAN được thiết kế để chống lại các robot bay gồm máy bay không người lái thả bom, do thám và di chuyển theo bầy đàn. Đó là điều mà quân đội ngày nay lo sợ nhất. Với các cuộc xung đột ngày càng leo thang từ Ukraine đến Trung Đông, những mối đe dọa như vậy đã trở nên phổ biến. Cho đến nay, các quốc gia hầu như không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắn tên lửa đắt tiền để tiêu diệt máy bay không người lái. Một máy bay đánh chặn duy nhất có thể tiêu tốn hàng triệu đô la. Xe tăng laser của Thổ Nhĩ Kỳ đã đảo ngược logic đó. Nó tiêu diệt máy bay không người lái của đối phương với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ mà không hết đạn.

Hệ thống này không hoạt động đơn lẻ. Nó được thiết kế để di chuyển cùng bộ binh và các xe tăng khác. Trên mặt đất, thiết bị phát hiện bom tự chế. Trên bầu trời, nó theo dõi các mối đe dọa trên không. Thiết bị bảo vệ các đoàn xe vận tải, bảo vệ các tòa nhà quan trọng. Và nó làm điều đó một cách âm thầm, gần như vô hình, cho đến khi vũ khí tấn công. Những cảnh quay gần đây do ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ công bố cho thấy chiếc xe tăng đang hoạt động. Một chiếc máy bay không người lái nhỏ gọn bay lên trời. Các cảm biến của xe tăng khóa mục tiêu. Một tia laser hẹp phát ra. Chiếc máy bay không người lái chao đảo rồi bốc cháy giữa không trung. Nó biến mất trước khi khói tan.

Hình minh họa về xe hybrid ALKA-KAPLAN. Ảnh visegradpost.

Các chuyên gia xem xét đoạn phim cho biết đầu tiên xe tăng sẽ gây nhiễu mục tiêu, khiến thiết bị bị mù, sau đó phóng ra một luồng laser đủ mạnh để xuyên thủng mạch điện và đốt cháy lõi máy bay không người lái. Một số nhà phân tích tin rằng hệ thống này cũng có thể nhắm mục tiêu vào trực thăng và chất nổ mặt đất. Xe tăng gồm vũ khí năng lượng định hướng ALKA 50 kilowatt của hãng Roketsan được lắp đặt trên xe bọc thép bánh xích KAPLAN của FNSS.

ALKA DEWS được thiết kế đặc biệt cho chiến đấu tầm gần, sử dụng hệ thống gây nhiễu điện từ để phá vỡ hoạt động của đối phương và laser năng lượng cao để tiêu diệt mục tiêu. Khả năng tác động kép này đảm bảo ALKA-KAPLAN không chỉ hiệu quả mà còn linh hoạt trong nhiều tình huống chiến đấu khác nhau. Bằng cách tích hợp các công nghệ tiên tiến này, ALKA-KAPLAN đã thiết lập một tiêu chuẩn mới cho các hệ thống phòng không và nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của Thổ Nhĩ Kỳ vào đổi mới.

Cách mạng hóa phòng không với công nghệ hỗn hợp

Tính chất hỗn hợp của ALKA-KAPLAN không chỉ dừng lại ở hệ thống vũ khí năng lượng định hướng mà còn mở rộng sang nền tảng vận tải. Nền tảng bánh xích KAPLAN HYBRID là minh chứng cho khả năng kết hợp các công nghệ khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ để đạt hiệu quả tối đa. Nền tảng này cung cấp khả năng cơ động và bảo vệ cần thiết cho các hoạt động tiền tuyến, đảm bảo ALKA-KAPLAN có thể hoạt động song song với các phương tiện quân sự khác. Phương pháp hỗn hợp cũng nâng cao khả năng thích ứng của hệ thống, cho phép triển khai trên nhiều địa hình và tình huống chiến đấu khác nhau.

ALKA-KAPLAN có thể là "xe tăng laser đầu tiên" của thế giới. Ảnh eurasiantimes.

Sự kết hợp công nghệ chiến lược này không chỉ cải thiện năng lực hoạt động của ALKA-KAPLAN mà còn báo hiệu một xu hướng đổi mới quân sự rộng lớn hơn. Bằng cách tích hợp các công nghệ lai vào kho vũ khí quốc phòng, Thổ Nhĩ Kỳ đang định vị mình ở vị trí tiên phong trong chiến tranh hiện đại. Sự ra mắt của ALKA-KAPLAN tại IDEF 2025 có thể sẽ thu hút sự chú ý đáng kể từ các nhà phân tích quân sự và nhà thầu quốc phòng trên toàn thế giới, những người mong muốn quan sát các ứng dụng tiềm năng của những hệ thống tiên tiến này.

Sân khấu hoàn hảo cho giới thiệu ALKA-KAPLAN

IDEF 2025, một trong những triển lãm quốc phòng uy tín nhất trên toàn cầu, là sân khấu hoàn hảo cho việc giới thiệu ALKA-KAPLAN. Sự kiện này quy tụ các nhà lãnh đạo ngành công nghiệp quốc phòng, quan chức quân sự và chuyên gia công nghệ để giới thiệu những tiến bộ mới nhất trong công nghệ quân sự. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, IDEF 2025 là cơ hội để chứng minh năng lực kỹ thuật và hiệu quả của các hệ thống phòng thủ mới trên một nền tảng quốc tế.

Việc ra mắt ALKA-KAPLAN tại sự kiện này nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác và đổi mới trong việc giải quyết các thách thức quân sự hiện đại. Triển lãm cũng mang đến cho Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội hợp tác với các đối tác và khách hàng tiềm năng quan tâm đến các công nghệ tiên tiến này. Sự chú ý thu hút được từ triển lãm này có thể dẫn đến các mối quan hệ đối tác chiến lược và đầu tư, qua đó củng cố hơn nữa vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên thị trường quốc phòng toàn cầu. Sự hiện diện của ALKA-KAPLAN tại IDEF 2025 chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm và khơi mào các cuộc thảo luận về tương lai của công nghệ quân sự.

Chiếc xe tăng công nghệ cao đang hoạt động.

Mở rộng tầm nhìn quốc phòng

Việc giới thiệu ALKA-KAPLAN đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển các hệ thống phòng thủ quân sự. Bằng cách tập trung vào việc tích hợp vũ khí năng lượng định hướng và công nghệ lai, Thổ Nhĩ Kỳ đang mở đường cho những đổi mới trong tương lai về phòng không. Cách tiếp cận này không chỉ nâng cao hiệu quả của các hoạt động quân sự mà còn tạo tiền lệ cho các quốc gia khác noi theo. Sự phát triển của ALKA-KAPLAN nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thích ứng với các mối đe dọa mới nổi và tận dụng các công nghệ mới để duy trì lợi thế chiến lược.

Khi các lực lượng quân sự trên toàn thế giới tiếp tục phải đối mặt với những thách thức ngày càng gia tăng, nhu cầu về các hệ thống tiên tiến như ALKA-KAPLAN ngày càng trở nên rõ ràng. Câu hỏi vẫn còn đó: Các quốc gia khác sẽ phản ứng thế nào với sự tiến bộ công nghệ này và nó sẽ tác động ra sao đến bối cảnh quốc phòng toàn cầu? Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ chính thức giới thiệu ALKA-KAPLAN tại triển lãm quốc phòng. Nhưng đằng sau cánh cửa đóng kín, nó đã thu hút sự chú ý.

Các báo cáo cho thấy Pakistan có thể là một khách hàng tiềm năng. Các nhà quan sát chỉ ra mối quan hệ quân sự ngày càng phát triển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Islamabad, đặc biệt là trong các hoạt động nhạy cảm như Chiến dịch Sindoor, khi Ankara liên minh với Pakistan.

Một số cơ quan truyền thông đã tuyên bố ALKA-KAPLAN là "xe tăng laser đầu tiên" của thế giới. Danh hiệu đáng ngờ đó về mặt kỹ thuật thuộc về hệ thống vũ khí laser di động 1K17 Szhatie của Liên Xô thời Chiến tranh Lạnh. Và việc một chiếc xe bọc thép có bánh xích không nhất thiết đồng nghĩa với việc nó là xe tăng - Quân đội Hoa Kỳ thì rõ vấn đề này.