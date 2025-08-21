Lũ trên sông Cầu và Sông Thương lên cao, nguy cơ ngập ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, mực nước thượng lưu sông Thương, sông Lục Nam (Bắc Ninh) đang lên nhưng còn ở dưới mức báo động (BĐ)1, mực nước sông Cầu (Thái Nguyên), hạ lưu sông Thương, sông Lục Nam đang biến đổi chậm.

Từ nay (21/8) đến ngày 23/8, trên sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, đỉnh lũ trên thượng lưu các sông có khả năng lên mức BĐ1-BĐ2; hạ lưu các sông ở mức BĐ1 và trên BĐ1.

Nước sông Cầu dâng cao gây nguy cơ ngập lụt cho nhiều khu vực.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Cầu, sông Thương, sông Lục Nam, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc Ninh, Lạng Sơn và Thái Nguyên (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1. Lũ trên các sông, suối có thể gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.

Về diễn biến mưa, từ ngày 21/8 đến đêm 22/8, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.

Ngoài ra, ngày và đêm 21/8, các nơi khác của Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm; khu vực Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>100mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 23/8, mưa lớn ở khu vực vùng núi Bắc Bộ giảm dần.