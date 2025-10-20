Vừa dừng lề đường mua cà phê, tài xế tá hỏa phát hiện người chết sau đuôi xe

Ngày 20/10, Công an TPHCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong trên tuyến đường Mỹ Phước Tân Vạn vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 20/10, nam tài xế dừng xe đầu kéo container bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, đoạn gần giao lộ Đông Thành (phường Tân Đông Hiệp, TPHCM) để vào quán tạp hóa mua ly cà phê.

Chỉ vài phút sau, tài xế quay trở ra để tiếp tục hành trình thì tá hỏa phát hiện 1 người nằm bất động sau đuôi xe đầu kéo container, cạnh đó có chiếc xe máy ngã giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi kiểm tra, phát hiện người đàn ông đã tử vong, tài xế trình báo vụ việc đến cơ quan công an.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đến khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người đàn ông điều khiển xe máy mang biển số tỉnh Đồng Tháp lưu thông trên đường Mỹ Phước Tân Vạn. Do không quan sát, người này đã tông vào đuôi xe đầu kéo container mang biển số TPHCM đang dừng bên lề đường. Hậu quả nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.