Vụ 3 mẹ con tử vong trên đường ở TPHCM: Tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn

Ngày 21/9, Công an TPHCM đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông giữa ô tô và xe máy làm 3 mẹ con tử vong, xảy ra vào đêm qua (20/9).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH.507 với đường Tân Phú thuộc ấp 1, xã Phước Thành, TPHCM xảy ra vụ va chạm giữa ô tô 5 chỗ và xe máy.

Thời điểm trên, Nguyễn Đức Thanh Nam (SN 1993, ngụ TPHCM) điều khiển ô tô con biển số 61K-127.24 lưu thông theo hướng từ đường Tân Phú ra đường ĐH.507. Khi đến ngã ba thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 61F1-031.30 do chị Nguyễn Thị Thu V. (SN 1989, ngụ TPHCM) điều khiển đang chở 2 con nhỏ. Vụ va chạm đã làm cả 3 mẹ con chị V. tử vong.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, do người điều khiển ô tô không nhường đường khi điều khiển xe từ đường nhánh ra đường chính gây tai nạn giao thông. Kết quả kiểm tra cồn trong máu của tài xế Nguyễn Đức Thanh Nam là 50mg/100ml.

Ô tô biến dạng sau tai nạn

Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang củng cố hồ sơ, xem xét để khởi tố vụ án và khởi tố bị can với tội danh “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Một cán bộ công an cho biết, nếu bị khởi tố, tài xế ô tô sẽ phải đối mặt mức án từ 3 đến 10 năm tù, với tình tiết phạm tội trong tình trạng có sử dụng rượu, bia, trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 20/9, người dân bên đường ĐH.507 đoạn qua xã Phước Thành nghe tiếng động mạnh nên tiến hành kiểm tra và phát hiện có 3 người tử vong trong vườn cao su bên đường. Cả ô tô và xe máy bị hư hỏng nặng.

Hiện tại, tài xế ô tô đang được điều trị tại bệnh viện với sự giám sát của lực lượng chức năng.