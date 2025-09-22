Điều tra vụ người đàn ông lao ra đường, bị xe tông tử vong
Người đàn ông bất ngờ lao thẳng ra đường bị xe tông tử vong tại chỗ ở đoạn chợ đầu mối nông sản Thủ Đức.
Ngày 22-9, Công an phường Tam Bình (TP HCM) đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trên đường.
Hiện trường vụ việc.
Hơn 14 giờ cùng ngày, người đàn ông (chưa xác định danh tính) đi bộ trên vỉa hè đường Đỗ Mười (Quốc lộ 1 trước đây), hướng cầu vượt Linh Xuân đi chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Khi đến đoạn ngã tư cầu vượt Gò Dưa (gần chợ đầu mối nông sản Thủ Đức), người này bất ngờ xộc thẳng ra đường và bị một xe container đang lưu thông tông trúng.
Vụ việc khiến người đàn ông tử vong tại chỗ, xe container rời khỏi hiện trường.
Công an phường Tam Bình phối hợp lực lượng CSGT đến điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân..
