Tổng Bí thư Tô Lâm dự lễ khởi công sân vận động 60.000 chỗ ngồi

Sân vận động PVF nằm trong lòng Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF (xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên). Công trình do Bộ Công an làm chủ đầu tư, Công ty CP Vinhomes (Tập đoàn Vingroup) là tổng thầu xây dựng.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước bấm bút khởi công công trình sân vận động PVF

Phát biểu tại lễ khởi công, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, với thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, sân vận động PVF sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và khu vực.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh: "Xây dựng sân vận động PVF là dự án đầu tư cơ sở vật chất quan trọng, cụ thể hóa tầm nhìn chiến lược của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về phát triển con người toàn diện và xây dựng một quốc gia hùng cường, là thiết chế văn hóa - thể thao quan trọng, khẳng định tầm nhìn của Bộ Công an đối với việc phát triển thể thao, hiện thực hóa khát vọng xây dựng và đưa thể thao CAND phát triển bền vững, toàn diện. Vị trí xây dựng công trình được lựa chọn kỹ lưỡng tại cửa ngõ giao thương quan trọng, hội tụ các yếu tố về không gian phát triển và khả năng kết nối vượt trội.

Công trình không chỉ phục vụ riêng Bộ Công an, mà sẽ là trung tâm kết nối thể thao, văn hóa và du lịch của đất nước và khu vực; được thiết kế vượt chuẩn quốc tế cho các sự kiện thể thao lớn như ASIAD, Olympic, World Cup".

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang

Sân vận động PVF có diện tích hơn 55.000m², sức chứa 60.000 chỗ ngồi, bao gồm 4 khán đài chính A, B, C, D và các khu chuyên môn: kỹ thuật, an ninh, trung tâm điều hành phát sóng, báo chí, khu cầu thủ, khu VIP, dịch vụ - ẩm thực. Cùng với đó, sân vận động có quảng trường ngoài trời và bãi đỗ xe hiện đại rộng 18ha.

Sân vận động PVF có sức chứa 60.000 chỗ ngồi

Đặc biệt, sân vận động được thiết kế theo tiêu chuẩn FIFA, đủ điều kiện đăng cai các trận đấu World Cup và giải đấu khu vực. Điểm vượt trội khác biệt của sân vận động PVF là thiết kế mái vòm khổng lồ có thể đóng - mở hoàn toàn chỉ trong 12-20 phút, công nghệ lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Mái vòm đóng mở tự động hiện đại được tham chiếu từ mô hình và công nghệ của sân vận động AT&T (Mỹ), sân có mái đóng mở lớn nhất thế giới hiện nay.

Sau khi hoàn thành, ngoài việc là nơi tổ chức các sự kiện văn hóa thể thao của lực lượng Công an Nhân dân, sân vận động PVF còn là công trình biểu tượng mới mang tầm cỡ quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình.