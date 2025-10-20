Nga bất ngờ tuyên bố tiến quân vào thành phố Kherson sau gần 3 năm

Binh sĩ quân đội Nga chiến đấu ở Ukraine. Ảnh: mil.ru.

Ngày 9/11/2022, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khi đó là Sergey Shoigu ra lệnh rút quân khỏi thành phố Kherson. Đây là mệnh lệnh rút lui chiến thuật của Nga để bảo toàn lực lượng. Kể từ đó đến nay, Nga mới bắt đầu tiến quân trở lại vào thành phố Kherson.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Saldo nói một phần thành phố Kherson hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Theo ông, các khu vực này chủ yếu là vùng công nghiệp ở tả ngạn sông Dnipro, hiện “đang được lực lượng Nga kiểm soát vững chắc”.

Ông Saldo cho biết thêm rằng quân Nga cũng đang nắm giữ các khu định cư nằm ở vùng hạ lưu sông Dnipro, kéo dài về phía Biển Đen. “Điều đó có nghĩa là quá trình giải phóng trung tâm hành chính của vùng Kherson đã thực sự bắt đầu”, ông nói với hãng tin TASS.

Vùng màu vàng biểu thị khu vực ở thành phố Kherson mà Nga được cho là mới kiểm soát. Ảnh: ISW.

Theo TASS, ông Saldo đưa ra tuyên bố trong bối cảnh đây là lần đầu tiên Nga xác nhận đã tiến vào một phần nội đô Kherson kể từ khi rút quân khỏi khu vực này gần 3 năm trước.

Thông tin do phía Nga tuyên bố phần nào gây bất ngờ bởi mặt trận ở miền nam Ukraine, bao gồm vùng Kherson từ lâu được xem là nơi ít xảy ra biến động nhất.

Trong các cuộc đàm phán hòa bình gần đây, Nga cũng được cho là sẵn sàng từ bỏ tuyên bố kiểm soát các vùng lãnh thổ còn lại ở vùng Kherson và Zaporizhzhia để thúc đẩy hòa bình.

Việc quân đội Nga mở lại mặt trận ở thành phố Kherson được xem là động thái gây sức ép với Kiev. Điện Kremlin từng cảnh báo Ukraine càng trì hoãn tìm kiếm thỏa thuận hòa bình, càng mất thêm các khu vực lãnh thổ.