Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi ngưng xả tràn

Sự kiện: Thời sự
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Vào lúc 8 giờ ngày 19/10, Nhà máy thủy điện Trị An ở Đồng Nai ngừng xả nước qua đập tràn, kết thúc 19 ngày xả nước qua đập tràn điều tiết nước hồ chứa, cũng là lúc người dân mở hội bắt cá.

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi nhà máy ngưng xả tràn

Hàng trăm người ào xuống chân đập thủy điện đánh bắt cá ngay khi nhà máy ngưng xả tràn

Ngay từ sáng sớm, trước thời điểm đóng cửa đập tràn, hàng trăm người dân đã tập trung về vùng chân đập nhà máy để chờ bắt cá, xem bắt cá.

Trong những ngày qua, nhà máy đã xả tràn qua 3 cửa, lưu lượng xả qua đập tràn được điều chỉnh từ 320m³/s lên 480m³/s, đưa tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du dao động trong khoảng 1.230-1.300m³/s. Hiện tại mực nước thượng lưu hồ đạt 61.331m, lưu lượng nước về hồ đạt 758m3/s.

Các loại ngư cụ được dùng đánh bắt cá

Các loại ngư cụ được dùng đánh bắt cá

Đại diện Nhà máy thuỷ điện Trị An cho biết, tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai tại trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể điều tiết nước xả nước qua đập tràn.

Trên bờ, rất đông người đến xem bắt cá

Trên bờ, rất đông người đến xem bắt cá

Một lượng lớn Youtube đến quay, tường thuật "lễ hội" bắt cá

Một lượng lớn Youtube đến quay, tường thuật "lễ hội" bắt cá

Một tay lưới tung chài bắt cá

Một tay lưới tung chài bắt cá

Không có nhiều cá lớn trong mùa xả đập năm nay

Không có nhiều cá lớn trong mùa xả đập năm nay

Cá đánh bắt được đưa ngay lên bán tại bờ

Cá đánh bắt được đưa ngay lên bán tại bờ

Chị Nguyễn Nhâm đến từ phường Biên Hòa vui mừng khi mua được một con cá lăng lớn

Chị Nguyễn Nhâm đến từ phường Biên Hòa vui mừng khi mua được một con cá lăng lớn

Mua bán cá diễn ra trên bờ

Mua bán cá diễn ra trên bờ

Hà Nội sau ngập sâu: Trung Giã lầy lội bùn đất, điện nước chưa 'hồi sinh'
Hà Nội sau ngập sâu: Trung Giã lầy lội bùn đất, điện nước chưa 'hồi sinh'

Tại “rốn ngập” Trung Giã (Hà Nội), nước vừa rút để lại lớp bùn đất dày đặc, toàn bộ máy móc chìm trong bùn. Công nhân ngồi chờ khô mặt bằng để dọn...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mạnh Thắng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-19/10/2025 12:11 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Thời sự Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN