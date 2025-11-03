Vụ xây nhầm nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Rắc rối chưa có hồi kết

Nhà mình nhưng đất của người khác

Vụ việc “dở khóc dở cười” tại phường Thiên Hương (TP Hải Phòng) đang thu hút dư luận, khi ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương) xây nhà trên phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Trần Thị Kim Loan (cư trú cùng địa phương) dù đã nhiều lần bị yêu cầu dừng thi công.

Theo hồ sơ, tháng 9/2024, bà Trần Thị Kim Loan mua hợp pháp thửa đất số 4856, tờ bản đồ số 03, diện tích 60m² tại thôn 7, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên (cũ), nay thuộc phường Thiên Hương, TP Hải Phòng. Đến tháng 10 cùng năm, bà được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Không lâu sau, tháng 11/2024, bà Loan phát hiện vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu và bà Vũ Thị Tuyến đang xây dựng trái phép một căn nhà trên chính mảnh đất của mình.

Vị trí 2 lô đất của bà Loan và ông Hữu. Ảnh: T.H

Khi được mời làm việc, ông Hữu cho rằng do môi giới chỉ nhầm vị trí, nên mới “xây lạc” sang phần đất liền kề của bà Loan - thực tế cách nhau tới bốn thửa đất.

Ban đầu, hai bên từng thương lượng để ông Hữu mua lại phần đất này nhưng việc mua bán bất thành. Mặc dù bị UBND xã Kiền Bái (cũ) lập biên bản yêu cầu dừng thi công, ông Hữu vẫn tiếp tục hoàn thiện ngôi nhà và sinh sống tại đó.

Không thể hòa giải, bà Loan gửi đơn khởi kiện ra tòa. Ngày 11/8/2025, TAND khu vực 1 TP Hải Phòng tuyên buộc vợ chồng ông Đỗ Văn Hữu phải tháo dỡ, di dời công trình và trả lại mặt bằng cho chủ đất hợp pháp. Sau đó, ông Hữu kháng cáo, cho biết đã “dốc toàn bộ vốn liếng vào xây nhà, giờ không còn gì để mất”, đồng thời xin được di dời ngôi nhà về đúng vị trí với sự hỗ trợ miễn phí của một “thần đèn”.

Trong khi đó, ngày 23/9 bà Loan gửi đơn tố cáo ông Hữu đến cơ quan Công an TP Hải Phòng về hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng đất.

Giữa lúc vụ việc gây tranh luận sôi nổi, ông Hữu bất ngờ rút đơn kháng cáo, rồi lại gửi đơn tố cáo 6 người liên quan tới các giao dịch, mua bán vì cho rằng họ đã chỉ sai vị trí đất.

Ngôi nhà hai tầng do gia đình ông Hữu xây nhầm trên phần đất của bà Loan. Ảnh: Thu Hằng

Thoả thuận bất thành

Sau nhiều tháng kiện cáo và hòa giải bất thành, ông Hữu chủ động tìm gặp bà Loan, bày tỏ mong muốn được mua lại mảnh đất đã xây nhầm.

Sáng 28/10, trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Kim Loan cho biết: Xuất phát từ lòng nhân đạo, muốn giúp gia đình ông Hữu giảm bớt thiệt hại khi di chuyển nhà, bà đã đồng ý bán lại lô đất này.

Cũng theo bà Loan, trong buổi làm việc tại UBND phường Thiên Hương ngày 27/10, chính quyền địa phương cũng vận động bà xem xét, cân nhắc bán lại lô đất trên cho gia đình ông Hữu theo giá đất hiện hành.

Tại đây, ông Hữu cũng thừa nhận hành vi sai trái của mình trong việc tự ý xây nhà trên đất người khác. Gia đình ông Hữu mong muốn được mua lại thửa đất của bà Loan với giá thị trường. Sau khi cân nhắc, gia đình bà Loan đã thống nhất và đồng ý tạo điều kiện bán lại lô đất đó cho gia đình ông Hữu.

Tuy nhiên, khi chủ đất “xuống nước”, ông Hữu lại không đáp ứng đúng thời điểm và phương thức thanh toán mà chủ đất yêu cầu. Thỏa thuận một lần nữa bất thành do những yếu tố khác, chứ không phải vì gia đình bà Loan lợi dụng hoàn cảnh để đòi giá cao.

Bà Loan cho biết thêm: “Kể cả khi thỏa thuận mua bán không thành, gia đình tôi vẫn tạo điều kiện cho gia đình ông Hữu từ 30 đến 40 ngày để ông Hữu thuê “thần đèn” di dời ngôi nhà về đúng vị trí. Tôi cũng không làm đơn yêu cầu thi hành án theo bản án sơ thẩm mà TAND khu vực I - Hải Phòng đã tuyên trước đó".

"Thần đèn" vào cuộc

Theo Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn, sau khi thoả thuận giá mua với bà Loan bất thành, ông Hữu đã lập tức chọn giải pháp nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng tốp thợ nổi tiếng đến từ miền Tây di chuyển toàn bộ căn nhà về đúng lô đất của mình.

Đây là phương án hạn chế được thiệt hại cho ông Hữu, chính quyền sẽ bố trí lực lượng giám sát, hướng dẫn cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc di chuyển ngôi nhà được thực hiện an toàn, thuận lợi.

Được biết, khu đất mà bà Loan và ông Hữu cùng mua trước đó thuộc sở hữu của vợ chồng ông N.C.H, trú tại phường Thiên Hương. Sau đó, vợ chồng ông H. đã bán lại cho người khác, chia thành 7 lô với hình dạng phức tạp. Các lô đều có hình thang, các cạnh dài không đều nhau.

Mặc dù diện tích mỗi lô đều là 60m², nhưng kích thước các cạnh và độ rộng của từng lô lại khác nhau, tạo ra sự chênh lệch về hình học.

Cụ thể, lô đất của bà Loan mà ông Hữu đã xây nhầm có diện tích 60m², trong đó chiều dài cạnh thứ nhất là 14,97m và chiều dài cạnh thứ 2 là 14,56m; chiều rộng cạnh thứ nhất 4,12m và chiều rộng cạnh thứ 2 là 4,15m.

Còn lô đất của ông Hữu cũng có diện tích 60m², trong đó cạnh dài thứ nhất chỉ dài 12,62m và cạnh dài thứ 2 chỉ là 12,54m; chiều rộng thứ nhất 4,80m và chiều rộng thứ 2 là 5,0m.

Hiện tại căn nhà 2 tầng của ông Hữu xây phủ kín trên thửa đất của bà Loan. Tại tầng 1 ngôi nhà này, ngoài căn nhà chính có thêm sân, tường bao phía trước và cổng, khu công trình phụ phía sau.

Chưa kể, tầng 2 căn nhà, ông Hữu xây đua ban công nhô ra khoảng 1m, có nguy cơ vượt kích thước đất di dời đến.

Như vậy, chiều dài hiện hữu của công trình so với kích thước thửa đất của ông Hữu chênh ra 2m. Do đó, không thể giữ nguyên kết cấu, hình dạng cũng như bảo toàn các hạng mục công trình khi tiến hành dịch chuyển.

Việc di chuyển ngôi nhà về lô đất chính chủ của ông Hữu lại là một thách thức, buộc chủ nhà phải cắt bớt, thu hẹp hoặc phá dỡ một phần cấu trúc.