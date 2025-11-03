UAV bí ẩn 3 đêm mò đến căn cứ quân sự, nước thành viên NATO gây nhiễu không được, đuổi không xong

Loạt chiến đấu cơ đỗ tại căn cứ không quân Kleine-Brogel ở Bỉ. Ảnh: Kyiv Post.

Bỉ là một trong những quốc gia sáng lập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 1949. Gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken gây tranh cãi khi tuyên bố “NATO có thể xóa Moscow khỏi bản đồ”.

Hôm 2/11, ông Francken không giấu giếm mức độ nghiêm trọng của vụ việc mới nhất, khẳng định UAV bí ẩn rõ ràng có ý đồ “do thám căn cứ Kleine-Brogel”.

Sự cố nghiêm trọng nhất được ghi nhận xảy ra vào đêm ngày 1 và rạng sáng 2/11. Quân đội Bỉ khi đó triển khai thiết bị gây nhiễu sóng quân sự nhằm vô hiệu hóa UAV nhưng không thành công, có thể do độ cao vượt trội của nó hoặc mục tiêu sử dụng tần số vô tuyến đặc biệt.

Tình hình càng thêm rối khi một cuộc truy đuổi phối hợp giữa trực thăng quân đội và phương tiện trên mặt đất cũng không thể theo kịp chiếc UAV được cho là bay về hướng biên giới với Hà Lan.

“Chúng tôi đã huy động quân đội, sử dụng thiết bị chuyên vô hiệu hóa UAV nhưng không thành công”, ông Francken nhấn mạnh. “Một trực thăng và nhiều phương tiện cũng truy đuổi nhưng mất dấu sau vài cây số”.

Kleine-Brogel là một trong những cơ sở quân sự nhạy cảm nhất ở châu Âu. Căn cứ là nơi Mỹ triển khai các chiến đấu cơ F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Căn cứ dự kiến sẽ tiếp nhận các tiêm kích tàng hình F-35 từ năm 2027. Kleine-Brogel được coi là mắt xích then chốt trong chiến lược răn đe hạt nhân của NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ cho rằng UAV tiếp cận căn cứ để do thám, thu thập thông tin vị trí máy bay của NATO và các kho đạn dược. “Họ đến để do thám, xem F-16 đỗ ở đâu, đạn dược ở đâu và các khu vực chiến lược khác”, ông nói với truyền thông địa phương.

Thất bại của các biện pháp phòng vệ tại căn cứ Kleine-Brogel cho thấy những thách thức của NATO trong việc đối phó UAV. Tháng 9/2025, một nước thành viên NATO khác là Ba Lan tuyên bố bắn hạ các UAV bị nghi là của Nga xâm phạm không phận. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó xác định ít nhất một quả tên lửa do chiến đấu cơ F-16 của Ba Lan phóng đi đã trượt mục tiêu, rơi xuống nhà dân.

Trong vụ việc mới nhất, ông Francken cũng đề cập đến Nga dù không liên hệ trực tiếp. “Nga đang tìm cách làm điều này ở tất cả các nước châu Âu”, ông Francken nói, ám chỉ việc UAV không rõ nguồn gốc xuất hiện tại nhiều quốc gia châu Âu.

Tháng trước, Liên minh châu Âu (EU) đã thảo luận về khả năng thiết lập một “bức tường ngăn UAV” dọc sườn đông, kết hợp các hệ thống radar, thiết bị gây nhiễu và vũ khí đánh chặn vào một mạng lưới phòng thủ thống nhất. Kế hoạch táo bạo này hiện đang gặp khó do rào cản chính trị, pháp lý và tài chính giữa các quốc gia thành viên.