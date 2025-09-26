Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: Chủ đất hé lộ số tiền từng thỏa thuận và diễn biến mới nhất

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Trần Thị Kim Loan, người sở hữu mảnh đất bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu (trú tại phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) xây nhà 2 tầng và chiếm giữ, chia sẻ: “Sự việc đi đến thực trạng hiện tại là điều rất đáng buồn”.

Theo bà Loan, ngay từ khi phát hiện ông Hữu làm móng, xây nhà trên đất của bà, bà đã yêu cầu dừng lại để giải quyết.

"Ông Hữu muốn tôi bán mảnh đất đó, tôi đồng ý với giá 600 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Hữu lại ép tôi bán với giá 550 triệu hoặc đổi ngang lô đất của gia đình họ đang sở hữu, xấu hơn đất của gia đình tôi”, bà Loan nói.

Thay vì dừng xây dựng để tiếp tục thương thảo, ông Hữu vẫn huy động nhân lực xây dựng căn nhà 2 tầng, dọn về ở, bất chấp sự phản đối của bà Loan và văn bản chế tài của chính quyền.

Sau khi có bản án của tòa sơ thẩm, ông Hữu tiếp tục kháng cáo lên tòa phúc thẩm. Vụ việc bước vào giai đoạn căng thẳng mới.

Bà Loan cho biết, hiện quan điểm của gia đình bà là kiên quyết giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, nhất quyết yêu cầu ông Hữu dỡ nhà trả đất. Mọi thỏa thuận khác đều không được gia đình bà bàn tới nữa.

Bà Loan trong buổi làm việc với PV VietNamNet. Ảnh: Nga Nam

Theo bà Loan, việc bà đồng ý bán đất giá 600 triệu cho ông Hữu tại thời điểm đó là nỗ lực hòa giải, nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc một cách thiện chí, tránh những rắc rối pháp lý kéo dài và thiệt hại lớn hơn cho bên xây dựng sai.

"Tuy nhiên, ông Hữu không đồng ý, mà trả giá thấp hơn, còn kèm điều kiện đợi ông bán được lô đất của ông ở gần đó mới đưa tiền.

Do đó, tôi chọn giải pháp đưa vụ việc ra tòa, tố cáo đến cơ quan công an”, bà Loan chia sẻ.

Bà Loan nhấn mạnh: "Quan điểm của tôi là giải quyết theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp ông Hữu nhờ 'thần đèn' di chuyển ngôi nhà hay phải phá dỡ, tôi cũng chấp nhận, miễn sao quyền lợi hợp pháp của tôi được bảo vệ”.

Gia đình ông Hữu đã dọn về sinh sống trong ngôi nhà xây "nhầm" trên đất người khác.

Xác nhận với PV, lãnh đạo phường Thiên Hương cho hay, địa phương đang nỗ lực hoàn thiện các thủ tục để phiên toà phúc thẩm có thể sớm diễn ra. Khi có bản án, chính quyền phường sẽ thực hiện các bước tiếp theo trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền lợi của các bên.

Phương án mời thần đèn di chuyển ngôi nhà về vị trí đất của ông Hữu cũng được chính quyền lưu tâm để vận động người dân chấp hành.

Hình ảnh ngôi nhà của ông Hữu trên đất bà Loan trong giai đoạn xây dựng.

Theo thông tin trên báo chí, ngày 26/9, ông Đỗ Văn Hữu xác nhận đã liên hệ với một người được mệnh danh là "thần đèn" để di chuyển ngôi nhà 2 tầng xây "nhầm" trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Trước đó, ngày 23/9, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Thiên Hương, TP Hải Phòng xác nhận: Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đã cử cán bộ xuống làm việc với chính quyền địa phương để thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc ông Đỗ Văn Hữu bị tố xây nhà trên đất của bà Trần Thị Kim Loan.

Theo phản ánh từ bà Loan, gia đình bà đã gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an, cáo buộc ông Hữu có hành vi “chiếm đoạt quyền sử dụng đất” trong khi chờ phán quyết phúc thẩm của tòa án.

Lãnh đạo UBND phường Thiên Hương cho biết thêm, ông Hữu thừa nhận với cán bộ phường rằng hiện gia đình đang gặp khó khăn về tài chính, đặc biệt là sau khi đã hoàn tất việc xây dựng ngôi nhà.