Dự báo đáng lo ngại của Philippines về cấp "siêu bão" của Kalmaegi

Theo bản tin sáng 3-11 của Cục Quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (PAGASA), bão Kalmaegi đã đạt sức gió gần tâm bão lên tới 110 km/giờ (tương đương cấp 11 theo thang sức gió Beaufort mở rộng mà Việt Nam sử dụng), giật 135 km/giờ (cấp 13).

Theo hệ thống phân loại của PAGASA, Kalmaegi đang là "bão nhiệt đới nghiêm trọng", nhưng dự kiến sẽ sớm đạt cấp "bão" (cấp 12-17) trong vòng 12 giờ tới. Khả năng mạnh lên nhanh chóng trong vòng 24 giờ tới là rất cao.

Bản đồ dự báo về đường đi của bão Kalmaegi - Ảnh: PAGASA

Bão Kalmaegi có khả năng đổ bộ Philippines với cường độ cực đại hoặc gần cực đại lúc rạng sáng 4-11, với sức gió gần tâm bão lên đến 150-165 km/giờ (cấp 14) và độ giật cao hơn.

Ngoài ra, khả năng Kalmaegi đạt cấp siêu bão (trên 17) cũng không bị loại trừ.

PAGASA cảnh báo rằng gió mạnh và mưa lớn sẽ ảnh hưởng đến nhiều vùng của Philippines. Trong vòng 48 giờ tới, một số cộng đồng ven biển có nguy cơ cao đối diện với sóng bão gây thiệt hại và đe dọa tính mạng với đỉnh sóng cao hơn 3 m.

Mặc dù tương tác với địa hình sau khi đổ bộ Philippines có thể làm cơn bão suy yếu nhẹ, Kalmaegi dự kiến vẫn giữ cấp bão trong suốt thời gian càn quét đất nước này.

Bản đồ dự báo của PAGASA cho thấy cơn bão sẽ tiếp tục đi vào biển Đông sau đó. Trong ngày 6-11, một phần quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam sẽ nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp bởi cơn bão và đến sáng sớm 7-11, Kalmaegi ở rất gần bờ biển miền Trung Việt Nam.