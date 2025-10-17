'Thần đèn' đưa căn nhà xây nhầm trên đất người khác về đúng vị trí

Ngày 17/10, ghi nhận của phóng viên báo Tiền Phong , căn nhà xây nhầm trên đất người khác ở phường Chánh Hiệp, TPHCM, hiện nay đã được công ty dịch vụ di dời công trình (còn gọi là thần đèn) tiến hành thi công di dời về vị trí đất chính chủ.

Ông Th. - người đang sống tại căn nhà xây nhầm cho biết, trước đó tại buổi hòa giải do UBND phường Chánh Hiệp chủ trì, hai bên đã thống nhất phương án cho thời gian 45 ngày để di dời căn nhà.

Theo ông Th, "thần đèn" di dời căn nhà xây nhầm với mức phí hơn 200 triệu đồng. Căn nhà này có kinh phí xây dựng khoảng 800 triệu đồng.

Như Tiền Phong đã đưa tin, vợ chồng chị V.T.T. có mua miếng đất thửa 813, tờ bản đồ 82 tại hẻm thuộc nhánh đường ĐX.066, phường Chánh Hiệp, TPHCM với diện tích 71,4m2, từ năm 2024.

Ngày 14/6, gia đình chị T. đến kiểm tra, đo đạc đất để chuẩn bị xây nhà và phát hiện đất đã bị người khác xây nhà.

Phát hiện vụ việc, gia đình chị T. đã trao đổi với bên xây nhà nhầm đất của mình.

Sau nhiều lần trao đổi qua lại, chị T. đã đưa ra những phương án giải quyết sẽ bán lại đất cho người xây nhầm, những phương án này bất thành.

Ngày 18/9, gia đình chị T. có đơn đề nghị hòa giải tranh chấp đất đai, gửi đến UBND phường Chánh Hiệp về việc đất của chị bị người khác xây nhầm. Chiều 24/9, UBND phường Chánh Hiệp tổ chức hòa giải thành và bên xây nhà nhầm đất thuê “thần đèn” đến di dời.

Ông Th. cho biết, việc xây nhầm nhà trên đất của chị T. là sai và gia đình không hề có ý định xây nhầm để chiếm đoạt. Đây chỉ là sự nhầm lẫn xuất phát từ việc hai lô đất liền kề, khi xây dựng không nhờ đơn vị đo đạc để xác định vị trí.