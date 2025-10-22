Vụ xây nhà trên đất người khác ở Hải Phòng: Ông Hữu đã rút toàn bộ kháng cáo

Mới đây (21-10), TAND TP Hải Phòng có quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án dân sự liên quan vụ xây nhà trên đất người khác trên địa bàn phường Thiên Hương, TP Hải Phòng.

Lý do, trong thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị đơn Đỗ Văn Hữu đã có đơn xin rút toàn bộ kháng cáo.

Như vậy, bản án ngày 11-8-2025 của TAND Khu vực 1 – Hải Phòng có hiệu lực pháp luật từ ngày 21-10-2025.

Căn nhà ông Đỗ Văn Hữu xây dựng trên đất của bà Loan. Ảnh: NS

Ông Hữu phải di chuyển toàn bộ đồ đạc, tự tháo dỡ toàn bộ các công trình xây dựng để trả lại đất cho nguyên đơn là bà Trần Thị Kim Loan.

Trước việc rút đơn của ông Đỗ Văn Hữu, bà Loan cho biết sẽ làm đơn tới cơ quan chức năng để đề nghị sớm thi hành án, lấy lại mảnh đất của bà, giải quyết dứt điểm vụ việc sau hơn 1 năm theo đuổi.

Như PLO đã đưa tin, thời gian qua, dư luận tại Hải Phòng cũng như cả nước xôn xao về vụ việc một gia đình đã xây nhà trên đất người khác, dù cho tòa đã có phán quyết yêu cầu trả nhưng gia đình này vẫn không chấp nhận.

Cụ thể, tháng 9-2024, gia đình bà Trần Thị Kim Loan mua 2 thửa đất liền kề nhau tại xã Kiền Bái (nay là phường Thiên Hương, TP Hải Phòng) và đã được cơ quan chức năng cấp sổ hồng.

Đến tháng 11-2024, bà Loan phát hiện một thửa đất của gia đình mình đã bị ông Đỗ Văn Hữu thuê thợ đổ móng và xây căn nhà hai tầng kiên cố.

Trong quá trình hòa giải xử lý vụ việc, ông Đỗ Văn Hữu thừa nhận “xây nhầm” do bị môi giới chỉ sai vị trí.

Tuy nhiên, thay vì tháo dỡ để trả lại mặt bằng thì ông Hữu lại đưa ra phương án giải quyết là gia đình bà Loan phải chấp nhận đổi đất hoặc bán lại thửa đất với giá 550 triệu đồng.

Dù đã bị chính quyền yêu cầu dừng việc thi công nhưng ông Hữu vẫn cố hoàn thiện ngôi nhà và chuyển vào sống.

Vụ việc sau đó được TAND Khu vực 1 - Hải Phòng để xét xử. Ngày 11-8-2025, HĐXX sơ thẩm sau khi xác minh, đánh giá hồ sơ tài liệu thu thập được đã tuyên buộc ông Đỗ Văn Hữu phải di dời tài sản, tháo dỡ công trình nhà hai tầng để trao trả lại mặt bằng thửa đất cho gia đình bà Loan.

Tuy nhiên, ông Hữu vẫn không thực hiện việc tháo dỡ công trình và đã kháng cáo bản án sơ thẩm của TAND Khu vực 1 - Hải Phòng.