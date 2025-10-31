Vụ xây nhầm nhà ở Hải Phòng: 'Thần đèn' vào cuộc, phát lộ sự thật oái oăm

Ông Đỗ Văn Hữu, chủ ngôi nhà xây nhầm trên đất người khác ở Hải Phòng, đã chính thức thuê "thần đèn" Hoàng Đình Bách (41 tuổi) và nhóm cộng sự di dời ngôi nhà này về vị trí lô đất của mình, cách đó khoảng 17m.

Cái khó của "thần đèn"

Liên quan vụ 'xây nhầm' nhà trên đất của người khác tại TP Hải Phòng, bà Trần Thị Kim Loan, chủ lô đất đang bị gia đình ông Đỗ Văn Hữu xây nhà chiếm dụng, đồng ý bán đất cho ông Hữu với điều kiện thanh toán đúng tiến độ. Tuy nhiên, ông Hữu không thực hiện được cam kết, dẫn đến việc thỏa thuận giữa hai bên thất bại.

Theo Chủ tịch UBND phường Thiên Hương Nguyễn Công Diễn, sau khi thoả thuận giá mua với bà Loan bất thành, ông Hữu đã lập tức chọn giải pháp nhờ "thần đèn" Hoàng Đình Bách cùng tốp thợ nổi tiếng đến từ miền Tây di chuyển toàn bộ căn nhà về đúng lô đất của mình.

Đây là phương án hạn chế được thiệt hại cho ông Hữu, chính quyền sẽ bố trí lực lượng giám sát, hướng dẫn cũng như hoàn thiện các thủ tục pháp lý để việc di chuyển ngôi nhà được thực hiện an toàn, thuận lợi.

Được biết, khu đất mà bà Loan và ông Hữu cùng mua trước đó thuộc sở hữu của vợ chồng ông N.C.H, trú tại phường Thiên Hương. Sau đó, vợ chồng ông H. đã bán lại cho người khác, chia thành 7 lô với hình dạng phức tạp. Các lô đều có hình thang, các cạnh dài không đều nhau.

Mặc dù diện tích mỗi lô đều là 60m², nhưng kích thước các cạnh và độ rộng của từng lô lại khác nhau, tạo ra sự chênh lệch về hình học.

Căn nhà với các hạng mục công trình phủ kín lô đất.

Cụ thể, lô đất của bà Loan mà ông Hữu đã xây nhầm có diện tích 60m², trong đó chiều dài cạnh thứ nhất là 14,97m và chiều dài cạnh thứ 2 là 14,56m; chiều rộng cạnh thứ nhất 4,12m và chiều rộng cạnh thứ 2 là 4,15m.

Còn lô đất của ông Hữu cũng có diện tích 60m², trong đó cạnh dài thứ nhất chỉ dài 12,62m và cạnh dài thứ 2 chỉ là 12,54m; chiều rộng thứ nhất 4,80m và chiều rộng thứ 2 là 5,0m.

Hiện tại căn nhà 2 tầng của ông Hữu xây phủ kín trên thửa đất của bà Loan. Tại tầng 1 ngôi nhà này, ngoài căn nhà chính có thêm sân, tường bao phía trước và cổng, khu công trình phụ phía sau.

Chưa kể, tầng 2 căn nhà, ông Hữu xây đua ban công nhô ra khoảng 1m, có nguy cơ vượt kích thước đất di dời đến.

Như vậy, với chiều dài hiện hữu của công trình so với kích thước thửa đất của ông Hữu mà "thần đèn" dự tính dời ngôi nhà về, sẽ thiếu 2m. Do đó, "thần đèn" không thể giữ nguyên kết cấu, hình dạng cũng như bảo toàn các hạng mục công trình khi tiến hành dịch chuyển.

Nếu nhờ giải pháp của "thần đèn", ngôi nhà sẽ vượt ra khỏi ranh giới lô đất sở hữu, buộc phải cắt bớt, thu hẹp hoặc phá dỡ một phần cấu trúc.

Hình dạng 7 lô đất mà chủ cũ chia bán, trong đó bà Loan mua lô số 6, ông Hữu mua lô số 2.

"Thần đèn" dự kiến mất 1 tháng để di chuyển ngôi nhà

Việc thiết kế lại, xin cấp phép và thực hiện cắt gọt công trình không chỉ đòi hỏi kỹ thuật phức tạp mà còn làm thay đổi cấu trúc ban đầu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và công năng sử dụng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Kỹ thuật di dời nhà đã được kiểm chứng, nhưng vẫn tồn tại rủi ro, đặc biệt với các công trình dân dụng đã hoàn thiện. Quá trình nâng, di chuyển và đặt lại yêu cầu cắt móng, tách rời công trình khỏi nền cũ, có thể gây nứt, vỡ tường, sàn và các kết cấu chịu lực nếu trước đây không được thiết kế và thi công đúng tiêu chuẩn, từ đó làm giảm tuổi thọ và độ an toàn của căn nhà.

"Thần đèn" chuyển vật liệu và dụng cụ về chuẩn bị sẵn sàng di chuyển ngôi nhà xây nhầm về đúng vị trí.

Nền lô đất mới có thể có đặc tính địa chất và khả năng chịu tải khác với vị trí ban đầu. Việc đặt lại công trình mà không có sự gia cố móng và nền đất cẩn thận có thể dẫn đến hiện tượng lún không đều sau này.

Hiện nay, "thần đèn" đã tập kết khoảng 20 tấn vật liệu, máy móc, chuẩn bị di chuyển ngôi nhà.

"Thần đèn" Hoàng Đình Bách cho biết căn nhà cần di chuyển về đúng vị trí, với khoảng cách 17m và không có công trình cản trở. Tuy nhiên, khu vực này trước đây là ao hồ, nền đất khá yếu nên công ty cần đầm chắc móng ở vị trí mới, tránh sụt lún sau này.

"Ngoài ra, dầm dưới ngôi nhà đang xây khá dày, cần biện pháp kỹ thuật cao để nâng. Dự kiến, chúng tôi mất khoảng 1 tháng để hoàn thành việc di chuyển nhà", ông Hoàng Bách cho hay.

Công việc do nhóm thợ lành nghề từ An Giang ra đảm nhận, kinh phí thực hiện là 250 triệu đồng, chỉ tính công thợ, phần của ông Bách được miễn phí.