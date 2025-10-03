Cà Mau: Đất đã có chủ quyền vẫn bị người khác đến xây nhà

Vợ chồng bà Vũ Thị Lan Anh (giáo viên về hưu, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) từ nhiều tháng qua gửi đơn trình bày việc bị người ta dựng nhà chiếm đất đã thuộc chủ quyền của ông bà.

Đã báo chính quyền nhưng không ăn thua

Trao đổi với phóng viên, bà Anh cho biết năm 2018, vợ chồng bà mua thửa đất thổ cư 175 m2 ở đường Trần Huỳnh (TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cũ; nay là phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau) từ một cán bộ của tỉnh khi đó. Năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho bà.

Thửa đất của bà Anh bị ông H dựng nhà chiếm mất nhiều tháng qua. Ảnh: TRẦN VŨ

Sự việc bắt đầu từ năm 2022, khi vợ chồng bà Lan Anh đến thửa đất dọn dẹp chuẩn bị cất nhà thì bị một nhóm người ngăn cản. Đến tháng 5-2025, ông NVH, xưng là chủ đất, cho người dựng rào chắn và sau đó dựng một căn nhà trên toàn bộ diện tích đất của bà Anh. Phía ngoài dựng một cổng rào bằng sắt, lúc nào cũng khóa chặt cổng bằng ổ khóa.

"Từ năm 2022, tôi đã báo chính quyền phường 1, TP Bạc Liêu (cũ) nhờ can thiệp để tôi được cất nhà trên đất của mình. Rồi khi họ dựng hàng rào, sau đó dựng nhà; tôi báo liên tục nhưng không hiệu quả. Ngày 19-5-2025, chồng tôi đến ngăn cản không được nên đi báo với chính quyền nhưng rồi cũng không ai can thiệp".

Trình bày trên của bà Anh cũng phù hợp với báo cáo ngày 29-9-2025 của Phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Bạc Liêu. Theo đó, từ năm 2023, gia đình ông NVH dựng hàng rào, không cho vợ chồng bà Anh làm nhà. Năm 2025 thì gia đình ông NVH đặt container và xây dựng hàng rào lấn chiếm toàn bộ thửa đất.

Tòa đã nhận đơn kiện nhưng chưa thụ lý

Ngày 30-9-2025, phóng viên PLO đến gặp ông NVH. Ông xác nhận việc ông đã dựng nhà trên đất đã có GCNQSDĐ của bà Vũ Thị Lan Anh.

Tuy nhiên, ông NVH nói: "Đất này là của tôi. Năm 1998, UBND tỉnh Bạc Liêu thu hồi nhưng không ban hành Quyết định thu hồi, không bồi thường, hỗ trợ thỏa đáng. Tôi đã yêu cầu, khiếu nại 23 năm qua, đi ra Trung ương 13 lần, nhưng chưa ai giải quyết thỏa đáng cho tôi. Hết cách, tôi đành phải tự bảo vệ đất của mình. Tôi không có chiếm đất của ai, mà chỉ là bảo vệ đất của mình".

Cảnh này được bà Vũ Thị Lan Anh chụp tại thửa đất của bà vào ngày 18-12-2023.

Ông H xác định biết rõ bà Vũ Thị Lan Anh đã được cấp GCNQSDĐ, nhưng ông cho rằng "nếu không dựng nhà chiếm lại thì sẽ mất hết".

Cùng ngày, phóng viên PLO đã đến UBND phường Bạc Liêu để nắm thêm thông tin. Tại đây, ông Ngô Quốc An, Trưởng phòng kinh tế, hạ tầng và đô thị phường, cho biết Chủ tịch UBND phường Bạc Liêu đã có nhiều văn bản chỉ đạo rà soát toàn bộ vụ việc để có hướng xử lý đơn tố cáo của bà Anh.

Kết quả rà soát đến nay xác định UBND phường 1 (cũ) xem đây là vụ tranh chấp đất đai, hướng dẫn bà Anh khởi kiện sau hai lần mời hòa giải mà ông NVH không đến. Ngày 27-3-2025, TAND TP Bạc Liêu (nay là TAND Khu vực 6, tỉnh Cà Mau) có giấy xác nhận đã nhận đơn của nguyên đơn Anh nhưng đến nay chưa có văn bản thụ lý hay không thụ lý giải quyết.

Chiều 1-10-2025, ông Lê Việt Xô, Chủ tịch phường Bạc Liêu thông tin đã gửi công văn đến TAND Khu vực 6, tỉnh Cà Mau kiến nghị sớm thụ lý giải quyết vụ án bà Anh bị người khác xây nhà trên đất của mình.

Tôi đã tố cáo Tích lũy mấy mươi năm mới có tiền mua đất nên trước khi mua tôi tìm hiểu rất kỹ. Người bán đất cho tôi là một cựu quan chức tỉnh Bạc Liêu, được nhà nước cấp GCNQSDĐ từ năm 2010. Khi tôi mua lại, nhà nước cũng đã cấp GCNQSDĐ cho tôi. Vậy mà nay bị người ta chiếm công khai. Tôi đã gửi đơn tố giác đến Công an phường Bạc Liêu, yêu cầu xử lý hình sự và hiện đang chờ kết quả xử lý. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi chính đáng cho tôi. Bà VŨ THỊ LAN ANH