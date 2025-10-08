Vụ ô tô lao vào quán nhậu: Lái xe truy đuổi bạn nhậu

Sáng 8-10, trao đổi với PLO, ông Phan Xuân Nam, Bí thư xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai, cho biết cơ quan công an đã vận động người điều khiển ô tô 7 chỗ tông thẳng vào quán nhậu làm một người tử vong, một người bị thương, đã ra đầu thú.

Đặng Văn Sang tại cơ quan công an

Người gây tai nạn là Đặng Văn Sang (27 tuổi, ngụ thôn Vĩnh Bình, xã Bình Dương).

Người bị tông tử vong là bà LTQ, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu trên đường Nguyễn Nhạc, xã Bình Dương.

Đặng Văn Sang bình tĩnh xuống xe sau khi gây tai nạn.

Theo ông Nam, khoảng 21 giờ 43 phút ngày 7-10, lãnh đạo xã Bình Dương nhận tin báo vụ lái ô tô tông chết người tại quán nhậu.

Theo thông tin ban đầu, Đặng Văn Sang cùng bạn là NQS (ngụ cùng thôn với Sang) ngồi nhậu ở quán kế bên quán Xóm Nhậu và giữa hai người xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Đặng Văn Sang điều khiển ô tô 7 chỗ truy đuổi NQS. Khi qua quán Xóm Nhậu, Sang cho xe quay đầu tông thẳng NQS đang ở trong quán Xóm Nhậu.

Hình ảnh thời điểm ô tô lao vào quán Xóm Nhậu

Tuy nhiên, xe của Sang lại tông trúng bà LTQ, mẹ của chủ quán Xóm Nhậu làm bà này tử vong. Cú tông cũng làm một thanh niên khác bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.