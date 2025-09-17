Vụ xe tải lao vào chợ: Lời kể của các nạn nhân thoát chết trong gang tấc

Liên quan vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong ở xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị), nhiều nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá đã chia sẻ lại khoảnh khắc kinh hoàng.

Nằm điều trị trên giường bệnh, ông Hồ Văn Lát (SN 1949, ngụ xã Lìa), một trong những người bị thương sau khi xe tải lao vào chợ, vẫn chưa hết bàng hoàng.

Ông Hồ Văn Lát đang được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hoá chăm sóc, điều trị sau vụ xe tải lao vào chợ

Ông cho biết sáng nay, ông lái xe máy chở 10 buồng chuối mật mốc ra khu vực ngã 3 chợ Tân Long để chờ thương lái đến thu mua. Ông cùng rất nhiều người dân khác dừng xe máy ở bên lề đường tuyến ĐT-586.

Trong lúc đứng chờ thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao đến, hất văng ông cùng xe máy ra xa. "Tôi chỉ nghe một tiếng rầm rồi bất tỉnh" - ông nói rồi cho hay lúc tỉnh dậy ở bệnh viện, nghe tin có nhiều người chết, ông rất đau lòng.

"Từ nay tôi không đứng ven đường bán chuối nữa, bởi quá nguy hiểm" - ông Lát kiên quyết.

Trong khi đó, ông Lê Văn Phước (51 tuổi, ngụ xã Lao Bảo), một nạn nhân liên quan vụ xe tải lao vào chợ, cho biết sáng 17-9, hai vợ chồng ông đang bán đồ gia dụng thì chiếc xe tải từ Quốc lộ 9 bất ngờ lao thẳng tới, tông đồ đạc, xe máy văng tung toé.

Hiện trường vụ xe tải lao vào chợ khiến 12 người thương vong

Ông Phước ôm đầu ngã xuống và khi bình tĩnh lại ông thấy cảnh tượng trước mắt thật kinh hoàng: người nằm bất động, phương tiện ngổn ngang. Vụ tai nạn khiến ông Phước bị thương ở vùng mặt. "Tôi và vợ còn sống đúng là một phép màu" - ông nói.

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa hiện đang điều trị cho 6 nạn nhân, chủ yếu bị chấn thương đầu, mặt và gãy xương. Trước đó, đơn vị này đã chuyển tuyến trên đối với 3 nạn nhân bị thương nặng, nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ xe tải lao vào chợ xảy ra, ông Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân. Trong ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã đến các cơ sở y tế để thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ cho những nạn nhân bị thương đang điều trị tại đây.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 17-9, xe tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), xe tải nêu trên bất ngờ bị mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bên đường bán nông sản. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.