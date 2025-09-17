Vụ xe tải lao vào chợ: Điểm nóng" lấn chiếm lòng lề đường và đã tồn tại lâu nay

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 7 giờ 50 phút ngày 19-7, xe tải BKS 37C-587.63 do ông Trần Minh Hoàng (SN 1973, ngụ TP HCM) điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (SN 1977, ngụ tỉnh Đồng Nai) lưu thông trên Quốc lộ 9 theo hướng Khe Sanh - Lao Bảo.

Khi đến khu vực ngã ba chợ Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị), xe tải nêu trên bất ngờ bị mất phanh, lao vào khu vực chợ Tân Long, nơi có nhiều người đang đứng bên đường bán nông sản. Vụ việc khiến 3 người tử vong và 9 người bị thương, phải nhập viện cấp cứu, điều trị.

Xe tải được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường vụ tai nạn

Theo tìm hiểu, khu vực ngã 3 chợ Tân Long là điểm giao giữa Quốc lộ 9 và tỉnh lộ 586. Nhiều năm nay, khu vực này tập trung rất nhiều người và xe máy lấn chiếm lòng lề đường để mua bán chuối mật mốc. Vì vậy, khu vực này tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra tai nạn giao thông và các phương tiện truyền thông thời gian qua đã nhiều lần phản ánh.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trần Bình Thuận, Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cho biết tình trạng người dân lấn chiếm lòng lề đường để mua bán chuối tại đây đã tồn tại nhiều năm nay.

Sau khi thành lập xã mới, đảng ủy và UBND xã Lao Bảo cũng rất trăn trở và đã khảo sát tìm được một địa điểm mới để xây dựng điểm mua bán chuối tập trung để đảm bảo thuận lợi, an toàn.

Ông Trần Bình Thuận (góc trái), Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo ông Thuận, trước đó, để chấm dứt tình trạng này, xã Tân Long cũ (nay thuộc xã Lao Bảo) và UBND huyện Hướng Hóa (cũ), đã nhiều lần kiến nghị xây dựng chợ chuối tập trung, phục vụ người dân mua bán, đảm bảo an toàn giao thông nhưng chưa triển khai thực hiện được.

Nguyên nhân, theo ông Thuận do địa điểm đề xuất xây dựng chợ chuối Tân Long vướng quy hoạch chợ thương mại và quy hoạch sử dụng đất nên không thể thực hiện, dù trước đó huyện Hướng Hóa (cũ) đã bố trí kinh phí.

Bí thư Đảng ủy xã Lao Bảo cho hay trong sáng nay, xã đã kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh xem xét, bố trí kinh phí san lấp mặt bằng tại khu vực đất trống do xã quản lý để làm địa điểm mua bán chuối mới. Khu vực này rộng khoảng 3 ha, cách ngã 3 Tân Long khoảng 1,5km về phía Tây, thuộc thôn Bích La Đông. Đề xuất này đã được lãnh đạo tỉnh đồng ý.

"Trong lúc chờ xây dựng địa điểm mua bán chuối mới, chúng tôi đã giao Công an xã phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh đảm bảo an toàn giao thông, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng lề đường, gây mất trật tự an toàn giao thông" - ông Thuận nói.