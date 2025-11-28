Ông Nguyễn Đức Trung thôi giữ chức Chủ tịch Hà Nội

Chiều 28/11, tại hội nghị của Thành ủy Hà Nội, Phó ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương cho biết Bộ Chính trị đã quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó bí thư Thành ủy. Ông được điều động nhận nhiệm vụ Phó ban Chính sách Chiến lược Trung ương.

Ngay sau đó, HĐND TP Hà Nội đã họp biểu quyết cho ông Trung thôi giữ chức Chủ tịch UBND thành phố. HĐND đồng thời bầu ông Vũ Đại Thắng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, giữ chức Chủ tịch thành phố Hà Nội khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Trung được phân công làm Phó bí thư Thành ủy 18 ngày trước và được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố sau đó ba ngày, kế nhiệm ông Trần Sỹ Thanh đã được Trung ương bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 13.

Ông Nguyễn Đức Trung tại kỳ họp HĐND thành phố Hà Nội hôm 13/11. Ảnh: Giang Huy

Ông Nguyễn Đức Trung 51 tuổi, quê Thanh Hóa; thạc sĩ kinh tế chính trị, cử nhân kinh tế, cử nhân tiếng Anh. Ông từng là Thứ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 10/11, khi được điều động giữ chức Phó bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Nguyễn Đức Trung khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, sáng tạo, hạnh phúc - là "nơi đáng đến và đáng sống". Ông hứa sẽ sâu sát cơ sở, gần gũi, tôn trọng nhân dân, lắng nghe và cầu thị học hỏi, biến áp lực thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông đặt ra 5 ưu tiên với mục tiêu tạo đột phá về thể chế, coi đây là nền tảng để thúc đẩy tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời triển khai hiệu quả hai quy hoạch lớn nhằm từng bước xử lý những điểm nghẽn về giao thông, môi trường, trật tự đô thị và ngập úng.

Ông cũng nhấn mạnh việc phát triển kinh tế tri thức gắn với văn hóa - con người Hà Nội, thúc đẩy tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hiến Thăng Long; xây dựng mô hình quản trị liêm chính, chuyên nghiệp, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.