Tài xế bị bắn trong vụ nữ sinh Vĩnh Long 'thương tật 90%, mất nhận thức'

Ngày 13/10, Công an tỉnh Vĩnh Long thông báo đã nhận kết luận giám định thương tích và tâm thần của bị can Trung. Kết quả từ Trung tâm Pháp y tâm thần Khu vực Tây Nam Bộ và Trung tâm Pháp y Vĩnh Long ghi nhận Trung bị tổn thương cơ thể 90%. Về mặt tâm thần, Trung mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi do mất trí mức độ trung bình. Về lâm sàng, Trung vẫn chưa tỉnh táo, chưa thể nói chuyện.

Hiện vụ án được gia hạn điều tra đến ngày 8/11 để tiếp tục làm rõ.

Liên quan đến việc xử lý cán bộ sai phạm trong quá trình xử lý vụ tai nạn trên, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức họp, làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan.

Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long chờ kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, theo đơn tố giác về tội phạm của gia đình nạn nhân liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên. Khi có kết quả giải quyết của Cơ quan điều tra VKSND Tối cao, Công an tỉnh Vĩnh Long sẽ căn cứ tính chất, mức độ, trách nhiệm, hành vi của từng cá nhân để xem xét xử lý.

Theo hồ sơ, sáng 4/9/2024, Trung lái xe tải từ xã Vàm Vòng đến xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn. Khi thấy xe bán tải phía trước dừng bên lề phải, Trung bật đèn tín hiệu và lấn sang làn bên trái để vượt.

Cùng lúc, ba nữ sinh đang đi xe đạp điện chiều ngược lại. Một em đi trước phát hiện xe tải của Trung nên dừng lại do đường hẹp. Nữ sinh 14 tuổi phía sau không kịp dừng, va chạm với xe bạn và ngã xuống đường, bị xe tải của Trung cán trúng và tử vong tại bệnh viện.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nữ sinh tử vong ngày 4/9/2024. Ảnh: Người dân cung cấp

Ban đầu, Công an huyện Trà Ôn quyết định không khởi tố vụ án với lý do "không có sự việc phạm tội". Gia đình nạn nhân đã khiếu nại, nhưng VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long đều bác đơn.

Sáng 28/4, Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha của nữ sinh tử vong) đã cầm súng ngắn xông vào nhà bắn gục Trung, sau đó tự sát. Vài ngày sau, sau khi kiểm tra hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng các quyết định bác khiếu nại của VKSND huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long chưa đảm bảo căn cứ pháp luật. Hồ sơ vụ việc cho thấy Trung đã tránh, vượt xe không đảm bảo an toàn khi phía trước có chướng ngại vật và xe ngược chiều. Hành vi này vi phạm Luật Giao thông đường bộ và có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Ngày 7/5, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án, xác định việc tài xế Trung lấn sang bên trái để vượt là nguyên nhân chính gây tai nạn.

Sau gần một tháng điều trị, Trung được xuất viện trong tình trạng di chứng nặng nề, liệt hoàn toàn nửa người, tri giác gần như mất hoàn toàn. Đến ngày 5/8, anh ta bị Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố, cho tại ngoại, điều tra về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.