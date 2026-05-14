VFF thưởng lớn chưa từng có cho U17 Việt Nam khi giành vé dự World Cup

U17 Việt Nam ngược dòng trước U17 UAE, giành vé dự World Cup

Rạng sáng 14/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-2 trước U17 UAE. Trận đấu diễn ra kịch tính với màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa đôi bên. Mạnh Cường là người ấn định chiến thắng chung cuộc 3-2 cho U17 Việt Nam với pha lập công phút 69.

Kết quả này đưa U17 Việt Nam giành vé dự FIFA World Cup U17 một cách ngoạn mục. Chia sẻ với Tiền Phong, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết, trận đấu giàu cảm xúc, các cầu thủ U17 Việt Nam đã thể hiện sự nỗ lực cao, ý chí chiến đấu mạnh mẽ.

"Các cầu thủ đã rút được kinh nghiệm sau trận thua ngược U17 Hàn Quốc trước đó và chơi rất tập trung ở trận đấu này. Chiến thuật BHL đưa ra hợp lý, toàn đội đã thi đấu nỗ lực để tạo nên chiến thắng xứng đáng"-ông Trần Quốc Tuấn cho biết.

Chiến thắng này giúp Việt Nam lần đầu giành vé dự U17 World Cup, diễn ra vào tháng 11 tại Qatar. U17 nam trở thành đội tuyển thứ tư đặt chân đến sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới, sau futsal nam (2016, 2021), U20 nam (2017) và ĐTQG nữ (2023). Việt Nam cũng có lần thứ ba vượt qua vòng bảng U17 châu Á, sau năm 2000 và 2016.

Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ U17 Việt Nam

Với thành tích giành vé dự World Cup, U17 Việt Nam đã được VFF thưởng 1 tỷ đồng.