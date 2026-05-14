3 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mạnh nhất thế giới

ICBM là gì?

ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) là loại tên lửa đạn đạo có tầm bắn trên 5.500km, được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nhằm tấn công các mục tiêu chiến lược ở khoảng cách liên lục địa.

Các hệ thống này thường được triển khai từ nhiều nền tảng khác nhau như hầm phóng cố định, bệ phóng cơ động trên mặt đất hoặc tàu ngầm (SLBM). Trong học thuyết quân sự, ICBM là một trong ba trụ cột của “bộ ba hạt nhân”, bên cạnh tàu ngầm hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược.

LGM-30G Minuteman III (Mỹ)

Dù đã được đưa vào sử dụng từ lâu, Minuteman III hiện vẫn là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa duy nhất được triển khai trên đất liền trong “bộ 3 hạt nhân” của Mỹ.

Sức mạnh: Tên lửa Minuteman III có khả năng mang tối đa 3 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập (MIRV). Với sức công phá cực lớn, đây là một trong những công cụ răn đe chiến lược quan trọng, đảm bảo năng lực phản công hạt nhân trong mọi kịch bản.

Công nghệ: Hệ thống sử dụng dẫn đường quán tính kết hợp với các bộ vi xử lý đã được nâng cấp hiện đại. Ngoài ra, Minuteman III còn được trang bị công nghệ mồi bẫy tiên tiến, giúp đánh lừa radar cảnh báo sớm cũng như các hệ thống đánh chặn của đối phương.

Tầm bắn: Tên lửa có thể đạt tầm bắn trên 13.000km, cho phép phóng từ các silo trên lãnh thổ Mỹ và vươn tới hầu hết các mục tiêu chiến lược trên toàn cầu.

Lợi thế: Điểm nổi bật của Minuteman III là trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Các hầm phóng kiên cố dưới lòng đất giúp bảo vệ tên lửa trước các đòn tấn công phủ đầu, đồng thời duy trì khả năng trực chiến liên tục 24/7.

Hiệu suất: Ở giai đoạn cuối, tên lửa đạt tốc độ khoảng Mach 23 (tương đương 28.000 km/h). Với vận tốc cực lớn này, Minuteman III tạo ra thách thức rất lớn cho các hệ thống phòng không khi thời gian phản ứng của đối phương bị rút ngắn đáng kể.

Khả năng chính xác: Minuteman III có độ chính xác rất cao, với sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 90 - 120m, thuộc nhóm chính xác nhất trong các ICBM hiện nay.

Các nước sở hữu: Hiện nay, Minuteman III chỉ được Mỹ sử dụng trong lực lượng răn đe hạt nhân.

Tên lửa Minuteman III khai hỏa. Ảnh: sputniknews

RS-28 Sarmat (Nga)

RS-28 Sarmat được đánh giá là một trong những vũ khí chiến lược đáng gờm nhất hiện nay, với thiết kế nhằm vượt qua mọi hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến nhờ các thông số vượt trội.

Sức mạnh: Tên lửa RS-28 Sarmat có thể mang từ 10 - 15 đầu đạn hạt nhân dẫn đường độc lập (MIRV) hoặc tích hợp phương tiện lướt siêu vượt âm Avangard. Với tổng khối lượng phóng hơn 200 tấn, sức công phá của một tên lửa có thể gây thiệt hại trên diện rộng, tương đương một quốc gia nhỏ.

Công nghệ: RS-28 Sarmat sử dụng quỹ đạo bay khó dự đoán, cho phép cơ động linh hoạt trong không gian nhằm né tránh các hệ thống đánh chặn. Đây là tên lửa nhiên liệu lỏng thế hệ mới, có khả năng duy trì trạng thái trực chiến ổn định trong thời gian dài.

Tầm bắn: Tầm hoạt động lên tới 18.000km, cho phép tấn công mọi mục tiêu trên toàn cầu, kể cả theo hướng qua Bắc Cực hoặc Nam Cực, làm giảm hiệu quả của các hệ thống cảnh báo sớm định hướng cố định.

Lợi thế: Khả năng tăng tốc nhanh ngay sau khi rời bệ phóng giúp rút ngắn giai đoạn hoạt động của động cơ - thời điểm dễ bị phát hiện nhất, từ đó nâng cao tính bất ngờ và khả năng sống sót.

Hiệu suất: Tên lửa đạt tốc độ khoảng Mach 27 (tương đương 33.000 km/h). Với vận tốc cực cao này, RS-28 Sarmat tạo ra thách thức rất lớn đối với các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại, do thời gian phản ứng bị thu hẹp đáng kể.

Khả năng chính xác: Nga không công bố chính thức CEP, nhưng các chuyên gia đánh giá Sarmat có độ chính xác cao, đủ để tiêu diệt các mục tiêu chiến lược.

Các nước sở hữu: Hiện tại, Sarmat chỉ được Nga triển khai.

Nga đang sản xuất hàng loạt tên lửa đạn đạo chiến lược RS-28 Sarmat. Ảnh: The Strategist

Đông Phong 41 / DF-41 (Trung Quốc)

DF-41 được xem là trụ cột quan trọng trong lực lượng răn đe chiến lược của Trung Quốc, thể hiện bước tiến lớn về công nghệ tên lửa hiện đại.

Sức mạnh: Tên lửa DF-41 có khả năng mang tối đa 10 đầu đạn MIRV, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều mục tiêu đô thị trong một lần phóng.

Công nghệ: DF-41 sử dụng động cơ nhiên liệu rắn 3 tầng kết hợp hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh Bắc Đẩu, giúp nâng cao độ chính xác khi tấn công.

Tầm bắn: Tên lửa đạt tầm hoạt động khoảng 12.000 - 15.000km, cho phép bao phủ toàn bộ lãnh thổ Mỹ và châu Âu.

Lợi thế: Điểm mạnh nổi bật là khả năng cơ động cao, có thể triển khai trên các xe phóng tự hành (TEL), di chuyển linh hoạt trong mạng lưới đường bộ và đường hầm.

Hiệu suất: Thời gian chuẩn bị phóng rất ngắn, giúp DF-41 tăng khả năng phản công nhanh trong trường hợp bị tấn công phủ đầu.

Khả năng chính xác: Độ chính xác ước tính khoảng 100 - 300m CEP, tùy theo cấu hình và hệ thống dẫn đường.

Các nước sở hữu: DF-41 hiện được Trung Quốc triển khai trong lực lượng tên lửa chiến lược.

Tên lửa Dongfeng-41/ DF-41 của Trung Quốc

Ba hệ thống Minuteman III, Sarmat và DF-41 đại diện cho ba hướng phát triển khác nhau của công nghệ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Nếu Mỹ nổi bật với độ chính xác và độ tin cậy cao, Nga lại tập trung vào sức công phá và khả năng xuyên thủng phòng thủ, trong khi Trung Quốc chú trọng tính cơ động và khả năng triển khai linh hoạt.

Trong bối cảnh hiện đại, ICBM không chỉ là vũ khí tấn công mà còn là công cụ răn đe chiến lược, góp phần duy trì cân bằng sức mạnh giữa các cường quốc trên thế giới.