Vụ khai quật được gỗ nghi sưa đỏ quý hiếm ở Quảng Bình: Chi cục Kiểm lâm nói gì?

Hình ảnh người dân khai quật số gỗ nghi là sưa đỏ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 19-5, ông Nguyễn Văn Long - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình - xác nhận đã nhận được báo cáo sơ bộ từ Hạt Kiểm lâm huyện Bố Trạch về việc một số người dân phát hiện và khai quật số gỗ nghi là sưa đỏ tại lòng suối khu vực ngầm Bến Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch.

"Ngay khi tiếp nhận thông tin từ Hạt Kiểm lâm địa phương, Chi cục đã chỉ đạo khẩn tăng cường phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm và công an địa phương để kiểm soát tình hình. Tuy nhiên, đây là vụ việc do công an chủ trì nên khi có yêu cầu phối hợp. Chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác chuyên trách để tiến hành giám định chủng loại, xác minh nguồn gốc và khối lượng số gỗ này" - ông Long cho hay.

Cây sưa được thu hồi lên xe của cơ quan chức năng vào sáng 18-5

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều tối 17-5, một người dân khi đi bắt cá ở lòng suối khu vực ngầm Bến Troóc đã bất ngờ phát hiện một thân gỗ bị vùi lấp lâu ngày dưới lòng suối. Người này sau đó lặng lẽ đào bới và bán một phần cho đầu nậu. Khi thông tin bị rò rỉ, nhóm liên quan nhanh chóng huy động người đào gấp trong đêm thì bị lực lượng chức năng phát hiện và yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động.

Đến sáng sớm 18-5, lực lượng chức năng đã thu hồi được ba khúc gỗ, trong đó có hai khúc dài khoảng 3 m, một khúc ngắn hơn, ước chừng khoảng 6 tạ. Số gỗ này đưa về trụ sở phục vụ điều tra.

Theo kiểm lâm địa phương, do gỗ đã ngâm nước lâu ngày nên cần thời gian để phơi khô và tiến hành giám định mới xác định được chính xác chủng loại và khối lượng. Nhờ triển khai nhanh và kiểm soát chặt, hiện trường vụ việc không xảy ra tình trạng khai quật gỗ hay mất an ninh trật tự.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.