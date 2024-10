Hà Nội "truy tìm" chủ đầu tư trồng cây nguyên bọc bầu

Hà Nội chi hơn 220 tỷ đồng khắc phục hậu quả bão số 3 Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa cho biết, do ảnh hưởng của đợt mưa bão, thiên tai vừa qua, tình hình thiệt hại trong trên toàn địa bàn TP cập nhật 7h ngày 26/9/2024 cụ thể như sau: Cây bị gẫy, đổ trên 100.000 cây (bao gồm cây đô thị và các loại cây khác); lúa bị gẫy, đổ, dập nát trên 23.000 ha; lúa bị ngập trên 15.000 ha; rau màu bị ngập, ảnh hưởng trên 13.000 ha; cây ăn quả bị ảnh hưởng trên 9.000 ha, thủy sản bị ảnh hưởng trên 4.000 ha; trên 3.000 con gia súc bị chết; trên 600.000 con gia cầm bị chết, thất lạc… xảy ra 41 sự cố công trình đê điều và khoảng 150 sự cố công trình thủy lợi cùng các sự cố, ảnh hưởng khác về ngập lụt…; Sản xuất công nghiệp chịu thiệt hại nhẹ (số liệu tính đến ngày 30/9/2024). Về công tác khắc phục hậu quả và đảm bảo đời sống nhân dân, ông Hoa cho biết, đến ngày 30/9 đã có gần 75.000 người trở về trên tổng số 78.000 người dân sơ tán, di dời. Còn lại khoảng hơn còn trên 3.000 người dân vẫn còn phải sơ tán do ngập lụt chủ yếu trên địa bàn huyện Chương Mỹ. Để hỗ trợ, đảm bảo đời sống nhân dân, TP đã ban hành các quyết định bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, sở ngành để thực hiện công tác khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra trên địa bàn thành phố là 220,87 tỷ đồng.